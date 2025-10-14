スタイル良すぎて直視できない！『梨泰院クラス』美人女優クォン・ナラのレギンスSHOTにファン騒然【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国ドラマ『梨泰院クラス』などで知られる女優クォン・ナラが、美スタイル際立つレギンスSHOTでファンを虜にしている。

クォン・ナラは最近、自身のインスタグラムを更新。黒いハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、上下黒で統一したノースリーブトップス、ショートレギンスというスポーティーなコーディネートのクォン・ナラが写っている。172cmの長身が際立つスラリと引き締まったプロポーションで、“欠点ゼロ”の完璧な美貌を惜しげもなく見せつけている。

投稿ではピラティス器具を利用してストレッチをする姿なども公開。優れた柔軟性とバランス感覚も披露し、多くのファンを釘付けにしていた。

（写真＝クォン・ナラInstagram）

なお、クォン・ナラは直近の出演作として、2024年にU-NEXTでも配信されたドラマ『ザ・ミッドナイトスタジオ ～恋人は訳ありカメラマン』で主演を演じている。

◇クォン・ナラ プロフィール

1991年3月13日生まれ。本名クォン・アユン。2012年にHELLOVENUS（ハローヴィーナス）のメンバーとしてデビューし、2017年放送のドラマ『あやしいパートナー』で演技活動を本格化させた。その後も『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『親愛なる判事様』『ドクター・プリズナー』といったドラマで助・主演を務め、2020年に放送された『梨泰院クラス』で主人公の初恋相手を演じ、“売れっ子”女優となった。

■【写真】直視できない…クォン・ナラのレギンスSHOT

■【写真】まさに憧れ…クォン・ナラの細すぎる“美くびれ”

■【写真】クォン・ナラの「女子高生姿」にガチ恋不可避