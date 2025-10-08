日向坂46・河田陽菜、ルームウェア姿でバスタブから“ひょっこり”！本人熱望の先行カットが公開 | RBB TODAY

11月11日に発売される日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）から、第9弾となる先行カットが公開された。
公開されたのは、ハート柄のセットアップのルームウェアに身を包み、バスタブにちょこんと座る愛らしい一枚。デンマークでは古くからハートのモチーフが親しまれていると知った河田が、「現地で着たい」と熱望して選んだ衣装だという。
同作では、小動物のような愛らしい表情はもちろん、本人が熱望した「コペンハーゲンでやってみたかったこと」を叶えたカットも収録。そしてデビュー8周年を迎えた彼女の“今”の思いを語るロングインタビューまで、見どころ満載の一冊に仕上がっている。
