日向坂46・正源司陽子、松田好花『ANNX』に大阪から生出演決定！ | RBB TODAY

9日、日向坂46の四期生・正源司陽子が、先輩メンバーである松田好花がパーソナリティを務めるラジオ番組『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』（ニッポン放送）にゲスト出演することが発表された。

正源司がゲスト出演するのは10月23日の放送回で、当日は日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」大阪公演の直後というタイミングから、大阪からの生放送が実施される。正源司は今年8月にも『オールナイトニッポン0(ZERO)』でパーソナリティを務めて大きな反響を呼んだこともあり、ライブ直後の熱気の中、先輩の松田とどのようなトークを繰り広げるのか注目が集まる。

同番組は10月23日24時から生放送される。番組はラジオ・radikoのほか「オールナイトニッポン」のサブスクアプリ「オールナイトニッポンJAM」でも音声同時配信される。さらに「オールナイトニッポンJAM」プレミアムプランでは過去放送分のアーカイブ、限定アフタートークも聴くことができる。