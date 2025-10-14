真っ黒グルメが大集合！セブンイレブン、「イカ墨パスタ」や「プリンケーキパフェ」などハロウィン限定商品を発売 | RBB TODAY

株式会社セブンイレブン・ジャパンは、ハロウィンシーズンを盛り上げる限定商品として、スイーツやパン、パスタなど全7品を全国のセブン‐イレブンにて10月7日（火）より順次発売している。

セブン‐イレブン「ハロウィンメニュー」

今回のラインアップは、旨のかぼちゃを使用したスイーツをはじめ、黒色のインパクトが際立つ「イカ墨パスタ」や、思わず写真を撮りたくなるようなユニークな見た目の「プリンケーキパフェ ヤミいちご」や「いちごとホワイトチョコのケーキ」など、バラエティ豊かな商品がラインナップしている。

「ヤミ闇やみつき イカ墨パスタ」（税込572.40円）はイカスミのまっ黒ソース、刻んだイカに魚介の出汁などを加えた、イカの味わいや旨みが感じられる一品。トマトソース、トッピングのイカが濃厚な味わいをさらに引き立てる。

「パンプキンもこ」（税込248.40円）はなめらかな舌触りと甘みが特長のニュージーランド産かぼちゃペーストを使用したクリームを詰めたハロウィンスイーツ。モチっとした黒いもこ生地にオレンジ色のチョコを線掛けし、見た目にもハロウィンらしく仕上げられている。

パンプキンもこ（税込248.40円）

「プリンケーキパフェ ヤミいちご」（税込399.60円）はブラックココアの黒といちごの赤を組み合わせ、ハロウィンの世界観を表現したパフェ。ショコラプリンの上に、ショコラムース、ココアスポンジ、ミルククリーム、いちごソース、ココアクッキー、ショコラケーキを乗せ、様々な食感と華やかな見た目が楽しめる仕立てだ。

プリンケーキパフェ ヤミいちご (税込399.60円）

「いちごとホワイトチョコのケーキ」（税込189.00円）はしっとりとした練乳ケーキにホワイトチョコを合わせ、さらにいちごジャムとチョコレートをトッピングしたドーナツ。

いちごとホワイトチョコのケーキ（税込189.00円）

「くるくるソーセージロール」（税込181.44円）はジューシーなソーセージを、パン生地でくるくる巻いた惣菜パン。シンプルなケチャップ味でお子様から大人まで楽しめる商品に仕上がっている。

くるくるソーセージロール（税込181.44円）

「揚げない胡麻団子 かぼちゃあん」（税込192.24円）は揚げずに焼き上げたモチモチ食感の胡麻団子に、北海道産かぼちゃペーストを使用したねっとりとしたかぼちゃあんを包んでいる。ごまの香ばしさとかぼちゃの濃厚な甘みを楽しめるスイーツだ。

揚げない胡麻団子 かぼちゃあん（税込192.24円）

「かぼちゃ&マスカルポーネ 生どら焼」（税込248.40円）はココア風味のどら焼生地に、北海道産かぼちゃペーストを使用したかぼちゃあんとコクのあるマスカルポーネホイップをサンド。黒×オレンジのコントラストが映える、見た目にも楽しい和洋折衷スイーツ。

かぼちゃ&マスカルポーネ 生どら焼（税込248.40円）

商品は10月7日（火）から順次発売を開始、以降も順次取り扱い予定。