人気TikToker・ときちゃん、手ぶらカットなど際どすぎる限界グラビア | RBB TODAY

人気TikToker・ときちゃんの2nd写真集『ときちゃんネイキッド』（扶桑社）のアザーカットで構成された、デジタル限定版『ときちゃんリミテッド！』。9月29日に発売された同作より、新たな誌面カットが10月10日に公開された。
同デジタル写真集は、本編に収録しきれなかった“お蔵入りカット”で構成されており、より大胆な内容となっている。公開されたカットの中でも特に目を引くのは、煌びやかな後ろ姿のショット。他にも金魚のうちわで体を隠したカット、さらにはタンクトップからバストがのぞく大胆な一枚などが収録されている。刺激的なカットだけでなく、階段に佇む清楚な雰囲気のカットも含まれており、彼女の持つ“静と動”の二面性も垣間見える一冊だ。
