「聖地巡礼しなきゃ」aespa・カリナ、福岡の街に出没！“変装なし”で散策する姿に反響【PHOTO】 | RBB TODAY

aespaのカリナが福岡に出没した。

カリナは10月13日、自身のインスタグラムを更新し、「私だけを信じてついてきてください」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、福岡の街を散策するカリナの姿が収められている。変装することなくスマートフォンを手に道を案内するような、リラックスした様子がファンの視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「普通に歩きすぎててビビる」「女神」「やばい」「聖地巡礼しなきゃ」など、驚きと歓喜の声が相次いだ。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは現在、日本アリーナツアーを開催中。10月4日の福岡公演で幕を開け、11・12日には東京・有明アリーナで東京公演を実施した。今後は、10月18・19日に愛知、11月8・9日に東京・国立代々木第一体育館、11月26・27日に大阪で公演を行う予定だ。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

