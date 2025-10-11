きゃりーぱみゅぱみゅ、子供の1歳誕生日に思い綴る！「流産を告げられたこと。その日の夜にもライブをしたこと。」 | RBB TODAY

10日、歌手のきゃりーぱみゅぱみゅが自身のインスタグラムを更新。子供の1歳誕生日を報告した。

きゃりーは2023年3月に俳優・葉山奨之との結婚を発表。2024年10月に第一子誕生を報告していた。この日、きゃりーは子供の手の写真とともに「To my sweet baby, happy birthday 1歳になったね。おめでとう」とつづった。続けて10月25日（土）に開催される「きゃりーぱみゅぱみゅ ワンマンLIVE 2025 dreamin dreamin」について「我が子が産まれてくるまでに見た“楽しい夢”と“悲しい夢”をテーマに込めました。」と説明した。

きゃりーは妊娠後の日々について「ママになるというワクワクから一転、毎日がハラハラとドキドキの連続で、感情のジェットコースターのような日々でした。」と思いを告白。当時の状況について「流産を告げられたこと。その日の夜にもライブをしたこと。手術を決めた日に、奇跡的に心臓が動いていたこと。不安を隠しながら、それでもステージに立ち続けたこと。」と振り返った。

妊娠時は切迫流産・切迫早産となり「毎日が祈りのような時間でした」と明かし、きゃりーは「それでも私の元に無事に生まれてきてくれて、本当に本当にありがとう。大好きだよ」と子供への思いをつづった。

この投稿にファンからは「1歳 本当に本当におめでとう」「お誕生日おめでとうございます」「ベビちゃん1歳おめでとうございます」といった祝福の声のほか、「絶対にきゃりちゃんの子どもになりたかったんだと思います」「本当に命の誕生って奇跡の連続だと思う」「きっときゃりーちゃんの思いが伝わって紡いだ奇跡なんですね!」といった声も寄せられている。

※子供の1歳誕生日に思いを綴ったきゃりーぱみゅぱみゅ（きゃりーぱみゅぱみゅのインスタグラムより）