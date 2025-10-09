女優・磯山さやか41歳、レースランジェリーで魅せる極上ボディ！最新写真集『余韻』のカバーカットが公開 | RBB TODAY

22日、タレントや女優として活躍する磯山さやかのデビュー25周年を記念した最新写真集『余韻』（講談社）が発売される。今回、同作のカバーカットが公開された。

公開されたカバーカットは、オーストラリア・ケアンズ郊外の邸宅テラスで撮影された一枚。デッキチェアにもたれ、リラックスした無防備な姿が印象的で、彼女の代名詞でもある“マシュマロボディ”の魅力が最大限に引き出されている。裏カバーには、ケアンズのマーケットで撮影された笑顔のショットが採用された。

磯山さやかデビュー25周年写真集『余韻』©須藤敬一/講談社

写真集本編では、笑顔はじけるキュートなビキニ姿から、大人の魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして25周年ならではの大胆なショットまで、年齢を重ねてなお色褪せない、磯山の“現在の美しさ”が収められている。

さらに12月5日には、「グラビアヒストリーPHOTO BOOK」やアクリルフィギュアスタンドなど5つの付録がついた豪華版も講談社より発売される。また、写真集の発売を記念したイベントが、10月25日の12時から、東京・六本木 蔦屋書店で開催されることも決定している。