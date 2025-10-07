日向坂46・下田衣珠季、18歳らしいフレッシュな魅力！シンプルワンピで『FLASH』に登場 | RBB TODAY

7日発売の『週刊FLASH』10月21・28日合併号（光文社）に、今年3月に日向坂46に加入した5期生・下田衣珠季が初登場した。

誌面は、18歳らしいフレッシュさや無邪気さが詰まった全7ページ。公開カットでは、白いTシャツにグリーンのワンピースを合わせた爽やかな装いで床に座り込み、こちらをまっすぐ見つめる姿を披露。グループのイメージである“ハッピーオーラ”全開の笑顔とは対照的に、凜とした静かな佇まいと吸い込まれそうな強い眼差しが印象的で、彼女の“クールビューティー”な一面を切り取った一枚となっている。