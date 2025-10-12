兵役中のNCT・テヨン、休暇で日本へ！自販機アイスなど馴染み深いものが一気に「非日常」に【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループNCTのメンバー、テヨンが兵役中の休暇を過ごす場所として日本を選択した。

去る10月11日、テヨンは自身のインスタグラムを更新。

公開された写真は、日本の大阪などで休暇を楽しむテヨンを捉えたものである。タワーレコードでCDを見たり、駅構内の自動販売機からアイスクリームを購入して食べたり、電車に揺られたりして、旅行を満喫したことが窺える。

（写真＝テヨンInstagram）

写真のなかのテヨンは、短い髪の毛に眼鏡をかけた姿で目立った変装はしていない。鍛え上げられた腕の筋肉が際立つタンクトップやぴったりとしたTシャツ姿が印象的だ。

投稿を目にしたファンからは、「休暇でまた日本を選んでくれてありがとう」「めっちゃ馴染んでる」「テヨンが日本で電車に乗ってる風景、あまりにも非日常すぎる」といった反応が寄せられていた。

なお、テヨンは2024年4月に入隊し、2025年12月14日に除隊を控えている。

◇テヨン プロフィール

1995年7月1日生まれ。本名イ・テヨン。韓国・ソウル出身。身長175cm。2016年４月にNCTの派生グループNCT Uのメンバーとしてデビュー。現在は、NCT 127、SuperMにも所属している。SMエンターテインメントの関係者に路上でスカウトされ、オーディションに参加した。練習生時代から、先輩芸能人に「少女漫画から飛び出たようなルックス」と絶賛されるほどのビジュアルの持ち主。兵役のため2024年4月15日に入隊。現在は海軍軍楽隊として服務しており、除隊は2025年12月14日を予定している。

■【写真】「また聖地増えそう」兵役中のテヨンが東京に

■【写真】胸元のタトゥーも…テヨンの“素肌ジャケット”

■【写真】兵役中も音楽制作！テヨン、近況を公開