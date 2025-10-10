人気YouTuber・いけちゃん、“グラビア引退”写真集が発売決定！自身最大のヌーディーショットにも挑戦 | RBB TODAY

12月10日、チャンネル登録者数75万人超を誇る人気YouTuberいけちゃんのグラビア引退作となる写真集が講談社から発売される。
いけちゃんは秋田県生まれの28歳。2019年からYouTube活動を開始し、日常系動画で人気を集めた。チャンネル登録者数は75万人超となっている。2023年には一級建築士試験に合格し、現在はYouTubeをメインにマルチに活動している。
同作撮影の舞台は真夏の南国・ベトナム。美しいビーチでのビキニ姿はもちろん、大人の魅力を増したランジェリーショット、そして自身最大のヌーディーショットにも挑戦している。写真集でしか見られない大胆なカットの数々が収録されている。
写真集の発売を記念して、12月13日に六本木蔦屋書店にて発売記念イベントを開催する。いけちゃんは「2022年から約3年半、グラビア活動をしてきました。同作はそんな私の最後のグラビア写真集です。初期と比べて随分大人になった私の変化を楽しんでいただけたら嬉しいです。今回で最後ということで、普段は着ないような水着にも挑戦しました。全てを出し切ったと思います！ありがとうございました！」とコメントしている。
