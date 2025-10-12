14歳で第1子出産、26歳で5児の母になった韓国人女性現る…“思春期夫婦”は成長できるか | RBB TODAY

韓国のテレビ番組に“思春期夫婦”が登場した。

来る10月13日、韓国で放送されるMBC『オ・ウニョンレポート―結婚地獄』（原題、以下、『結婚地獄』）では、彷徨う思春期の子供のような言動の“思春期夫婦”の話が公開される。

26歳にして5人の子供の親になった彼らは、「若いときに親になり、未熟な点が子供たちにとって傷になったようだ」と精神科医のオ・ウニョンを訪ねた。

“思春期夫婦”の妻は、中学2年生のときに長男を産んだと告白し、MCたちを驚かせる。結婚前に産んだ息子2人と現在の夫との間で産んだ娘3人と、5人の子供を育てているという。

高校時代に妻と出会ったという“思春期夫婦”の夫は、「長男と次男の父親たちが逃げた」として、自分で子供たちと妻の責任を負いたかったと打ち明ける。

（写真＝MBC）4枚目左：オ・ウニョン

だが、この日公開された“思春期夫婦”の日常は、薄氷のうえに立っているようなものだった。子供たちの前で口論は当たり前で、悪口と荒々しい行動まで躊躇しなかったのだ。

動画を見ている間、開いた口が塞がらなかったオ・ウニョン博士は、「言葉遣いが荒すぎる。苛立ちと怒りがあまりにもひどい」として、「不真面目なお姉さん、お兄さんたちが思春期のときに使う言葉遣いと行動をそのまま見せている」と厳しく指摘する。

続けて、「夫婦ともに子供の頃に学ばなければならないことに接する機会がなかった」と残念がった。

荒い言動とイラついた態度で皆を驚かせた“思春期夫婦”。果たして2人はオ・ウニョン博士の癒しのレポートを通じて、親として成長できるだろうか。

なお、MBC『オ・ウニョンレポート―結婚地獄』は、10月13日22時50分に韓国で放送予定だ。

