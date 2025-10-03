日向坂46・河田陽菜、ポニーテールできらめく笑顔！2nd写真集表紙カットが公開 | RBB TODAY

11月11日発売の日向坂46・河田陽菜の『2nd写真集』（白夜書房）のタイトルが『テイクオフ』に決定。さらに4パターンのカバーカットが公開された。

日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

今回の撮影は、全編をデンマークのコペンハーゲンで実施。「幸福度の高い国」として知られる北欧の美しい街並みを背景に、彼女の“今”の魅力が余すところなく収められている。飾らない自然体の笑顔やリラックスした素顔はもちろん、デビュー当時からは想像もつかないほど大人びた、ハッとするような表情まで。ページをめくるたび、河田の様々な表情に出会える一冊に仕上がっている。

通常版／日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

カバーは以下の4種類。通常版の表紙はコペンハーゲンを代表するロケーションの一つ、ベルヴュー・ビーチでの一枚。波打ち際に足をつけた瞬間、くるりと振り向いてニコッと微笑んだショットだ。

紀伊國屋書店限定版／日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

紀伊國屋書店限定カバーは、いつもより背伸びしたタイトなシルエットのモノトーンワンピでドレスアップしたカット。これから始まるストーリーを想像して、思わずドキッとしてしまうドラマティックな一枚に仕上がった。

Sony Music Shop限定版／日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

Sony Music Shop限定版のカバーは、男島のキャンプ場で可憐な花と佇むツーショットだ。花びらを手に「好き…きらい…」と、今にも恋占いを始めそうな表情が、見る者の想像力を掻き立てる。思わず物語の続きを想像してしまう、いつまでも飾っておきたくなる一枚に仕上がっている。

@Loppi・HMV限定版／日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

@Loppi・HMV限定カバーは温もりを感じるニットのほっかむりをつけてはにかむ表情がたまらなくキュートな一枚。白夜のデンマークだからこそのやわらかな光と緑に包まれて優しく微笑む癒しショットとなっている。