のん、冬の街をお散歩！自然体なファッションセンスに注目集まる | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが8日、アメーバオフィシャルブログを更新。街を散策した際の自然体なオフショットを公開した。

「散歩」と題されたブログでは、落ち葉が広がる冬景色を背景に、ベージュのトレンチコートにチェック柄の大判マフラー、ワイドデニム、グリーンのキャップを合わせたリラックス感のあるコーディネートを披露。銀杏の葉が敷き詰められた道を踏みしめながら歩く姿や、ふと立ち止まって空を見上げる様子など、肩の力が抜けた佇まいが印象的だ。

続く「ひと休み」と題されたブログでは「思わず」とつづり、レンガ造りの建物の前で撮影したショットを複数公開。窓越しにこちらを覗くような表情や、キャップのつばに手を添えたポーズ、腕を組んで考え込むような仕草など、散歩中ならではの“素顔”が切り取られている。さらに、散歩の合間に立ち寄ったカフェでは、ハート模様のラテアートが施されたカフェラテや、トレーに並ぶ焼きたてのパンも紹介した。

この一連の投稿に、ファンからは「のんちゃんとお散歩したい」「可愛いー」「お肌プルプルでカワイイ～」「まだ10代みたい」「さすがのんさん」「冬の散歩コーデも100点」「とても可愛い」「カッコ良すぎ！」「北国の学生さんみたいでカウワイイっすね」「時代が止まったような」など、称賛の声が相次いで寄せられている。