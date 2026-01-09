 チョコプラ、「THE FIRST TAKE」史上初のお笑いコンビとして出演！“風呂キャンセル界隈”がテーマの曲を一発撮り | RBB TODAY
チョコプラ、「THE FIRST TAKE」史上初のお笑いコンビとして出演！“風呂キャンセル界隈”がテーマの曲を一発撮り

　9日22時にプレミアム公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第629回の動画に、お笑いコンビ・チョコレートプラネットが初登場する。お笑い芸人がコンビで出演するのは「THE FIRST TAKE」史上初の試みとなる。

　今回披露される楽曲は、バラエティー番組『有吉の壁』（日本テレビ系）で公開され話題となった「FCKY-風呂キャンセル界隈-」。入浴の面倒くささに共感する人々が集まるコミュニティ「風呂キャンセル界隈」をテーマに制作された楽曲で、レゲエ調のどこか懐かしいサウンドが特徴だ。

　チョコレートプラネットは、お湯のように波打つ心の葛藤を表現した本気の一発撮りパフォーマンスに挑戦。2人は「ライブ感というか、楽しんでやらせていただきました。風呂キャンセル界隈という言葉はネガティブに聞こえると思うんですけど、この曲を聴いてポジティブになってくれれば嬉しいなと。風呂キャンセルしても良いんだって、大丈夫なんだって、そういうポジティブなメッセージを込めて歌わせていただきました」とコメントを寄せた。

　チョコレートプラネットは2006年1月にコンビを結成。2015年には「NHK新人お笑い大賞」を受賞し、「キングオブコント」では3度決勝に進出している。美術短大出身の長田は小道具作りに長け、TT兄弟をはじめとするキャラクターやUSAゲームなど、オリジナルコンテンツを次々と生み出してきた。2025年8月には20周年記念ライブ「ULTRA SWEET GALAXY」を開催するなど活動を続けている。

※チョコレートプラネット 『FCKY-風呂キャンセル界隈-』 / THE FIRST TAKE


チョコプラ松尾、『おかあさんといっしょ』コンサートでまさかの大号泣 | RBB TODAY
画像
　チョコレートプラネット松尾駿が、3日放送の『おかべろ』（フジテレビ系）で、まさかの号泣エピソードを明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/09/04/212322.html続きを読む »

チョコプラ長田、モノマネしている和泉元彌から怒られた過去「柿の食べ方違う」 | RBB TODAY
画像
　チョコレートプラネット長田庄平が、6月30日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）に出演。和泉元彌からクレームをつけられたことを明かした
https://www.rbbtoday.com/article/2021/07/01/189946.html続きを読む »

CHOCOLATE PLANET LIVE TOUR 2024「Bloom」(通常版) [DVD]
￥2,700
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
チョコレートプラネット [DVD]
￥3,029
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

