チョコプラ、「THE FIRST TAKE」史上初のお笑いコンビとして出演！“風呂キャンセル界隈”がテーマの曲を一発撮り | RBB TODAY

9日22時にプレミアム公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第629回の動画に、お笑いコンビ・チョコレートプラネットが初登場する。お笑い芸人がコンビで出演するのは「THE FIRST TAKE」史上初の試みとなる。

今回披露される楽曲は、バラエティー番組『有吉の壁』（日本テレビ系）で公開され話題となった「FCKY-風呂キャンセル界隈-」。入浴の面倒くささに共感する人々が集まるコミュニティ「風呂キャンセル界隈」をテーマに制作された楽曲で、レゲエ調のどこか懐かしいサウンドが特徴だ。

チョコレートプラネットは、お湯のように波打つ心の葛藤を表現した本気の一発撮りパフォーマンスに挑戦。2人は「ライブ感というか、楽しんでやらせていただきました。風呂キャンセル界隈という言葉はネガティブに聞こえると思うんですけど、この曲を聴いてポジティブになってくれれば嬉しいなと。風呂キャンセルしても良いんだって、大丈夫なんだって、そういうポジティブなメッセージを込めて歌わせていただきました」とコメントを寄せた。

チョコレートプラネットは2006年1月にコンビを結成。2015年には「NHK新人お笑い大賞」を受賞し、「キングオブコント」では3度決勝に進出している。美術短大出身の長田は小道具作りに長け、TT兄弟をはじめとするキャラクターやUSAゲームなど、オリジナルコンテンツを次々と生み出してきた。2025年8月には20周年記念ライブ「ULTRA SWEET GALAXY」を開催するなど活動を続けている。

※チョコレートプラネット 『FCKY-風呂キャンセル界隈-』 / THE FIRST TAKE