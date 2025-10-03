日向坂46・大野愛実、爽やかオーバーオール姿を披露！「五期生のぽかぽか写真館」ラストを飾る | RBB TODAY

9月24日から、日向坂46がグループ公式サイトで新企画「五期生のぽかぽか写真館」を開始した。同企画では、毎日1人ずつ撮り下ろし写真が掲載される。10月3日には、東京都出身の大野愛実が10人目として登場し、ラストを飾った。
公開された写真は、公園での休日を思わせるアクティブで元気な魅力にあふれる。デニムのオーバーオール姿で、滑り台でジャンプしたり、自転車にまたがって弾ける笑顔を見せたりと、躍動感のあるショットが並ぶ。一方で、ハンバーガーを幸せそうに頬張る姿や、白いカーテンにくるまれてこちらを見つめるアンニュイな表情、窓辺で物思いにふける横顔など、大人びた一面も垣間見せている。
※日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」大野愛実の撮り下ろし写真
