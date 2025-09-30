葉月つばさ、ランジェリー姿で“四つん這い”！大胆ポージングで魅了 | RBB TODAY

しーなちゃん「美女地図」で“官能的な姿”！沖田杏梨、葉月つばさも『週刊SPA！』登場 | RBB TODAY
24日発売の雑誌『週刊SPA！』最新号（扶桑社）に、沖田杏梨、しーなちゃん、葉月つばさが登場。それぞれが魅惑的なグラビアを披露している。
山田かな、色っぽランジェリー姿でグラマラスボディあらわに！ | RBB TODAY
山田かなのデジタル写真集「彼女の秘密」が好評発売中で、多彩な魅力と美ボディを堪能できる内容です。
9月5日、週刊SPA!から葉月つばさのデジタル写真集『パーティのあとは……』（扶桑社）が発売された。同作の発売を記念して収録カットも公開された。
葉月は青森県生まれの27歳。グラビアのほかにもコラム連載やイラスト制作を手がけるなどマルチクリエイターとしての顔も持つ異色のグラドルだ。
今回公開されたカットでは、自宅でのパーティの様子を切り取った構図が収められている。少し距離のある場面から、徐々に彼女が近づいてくるシーンへと展開し、親密さが増していく過程が表現されている。部屋着からのぞくショットや、衣装を脱いで素肌を見せる場面も収録。さらにシャワーシーンやタオルを巻いた姿など、プライベート感のあるカットなども収録されている。