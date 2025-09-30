葉月つばさ、ランジェリー姿で“四つん這い”！大胆ポージングで魅了 | RBB TODAY

9月5日、週刊SPA!から葉月つばさのデジタル写真集『パーティのあとは……』（扶桑社）が発売された。同作の発売を記念して収録カットも公開された。

撮影:西條彰仁 ヘアメイク:野中美希 スタイリング:田中陽子

葉月は青森県生まれの27歳。グラビアのほかにもコラム連載やイラスト制作を手がけるなどマルチクリエイターとしての顔も持つ異色のグラドルだ。

今回公開されたカットでは、自宅でのパーティの様子を切り取った構図が収められている。少し距離のある場面から、徐々に彼女が近づいてくるシーンへと展開し、親密さが増していく過程が表現されている。部屋着からのぞくショットや、衣装を脱いで素肌を見せる場面も収録。さらにシャワーシーンやタオルを巻いた姿など、プライベート感のあるカットなども収録されている。