中川翔子、妊娠中の双子の名前決定を報告！「自分が名前で悩んできた人生だったから」 | RBB TODAY

 中川翔子、妊娠中の双子の名前決定を報告！「自分が名前で悩んできた人生だったから」
中川翔子、妊娠中の双子の名前決定を報告！「自分が名前で悩んできた人生だったから」

中川翔子【写真：竹内みちまろ】
  • 中川翔子【写真：竹内みちまろ】

　25日、双子を妊娠中の中川翔子が自身のインスタグラムを更新し、出産予定の双子の名前が決定したことを明かした。

　中川は2023年4月に一般男性との結婚を発表。現在は現在妊娠35週目であり出産前の入院期間に突入している。この日、中川はYouTuber・ゆきりぬとのツーショットとともに「ゆきりぬちゃんがお見舞いきてくれたよ」と報告。続けて「嬉しい！！家でも安静長かったから友達とリアルおしゃべりできたの久しぶりだからめっちゃ喋り倒しちゃった」とつづった。

　同投稿で中川は、大きく膨らんだお腹の写真とともに「でももう、この超巨大お腹もあと数日ですからね！写真撮っておかないとだ間違いなく人生1の身体サイズ」とコメント。また「双子の名前も決まったー！」と、名前が決まったことも報告した。

　また、同日には自身のXで「ひびきが好きで一発で読める字で双子感あって画数良い　名前考えるの超大変だったけどやっと決まってよかった一生の、人生最初のプレゼントだものね自分が名前で悩んできた人生だったから、、」とコメント。続けて「双子の本名、名前は出さないですが表では双子1号2号　または　兄、弟ってよぶかなー？いまのところ」と双子の名前公表に関する考えをつづった。

　中川は2023年11月に、それまでの本名の「中川しようこ」から芸名と同じ「中川翔子」に改名を発表。改名前、「しようこ」という名前で手続きする際、何かと不便を強いられており「長年の悩み」だったと明かしていた。

　また、中川は2025年8月に「双子、男の子みたいなのですふたりとも！」と性別を明かした際、「男の子は想像してなかった！なのでいまだに名前も全然きまらず」と、当時は名前が決まっていないことを告白。さらに「しかも双子！双子っぽくリンクしたほうがいいのか、しかし別々の人生にらなるしあわせなくていいのか、画数気にしたほうがいいのか、ぐるぐる。。人生最初のプレゼントだから納得いくものがみつかりますように！わたしは改名までして苦労したのでね」と、名付けへの悩みも打ち明けていた。

　今回の名前決定の報告に、ファンからは「子ちゃんのお名前　双子ちゃんならではの同じ名前でちょっとだけ違う感じかなあ」「名前決まって良かった」「名前決まったのすごい！」などの声が寄せられている。

※中川翔子 インスタグラムでの双子の名前決定報告
※中川翔子 Xでの双子の名前決定報告


《平木昌宏》

