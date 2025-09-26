江頭 2:50が本気で作った？「アサヒ EGA BEER」発売！ | RBB TODAY

お笑い芸人の江頭2:50とアサヒビールが共同開発したビール「アサヒ EGA BEER」が数量限定で本日26 日10:00よりアサヒ空想開発局オンラインショップで販売される。

アサヒ EGA BEER

同商品は「ビール好きの江頭2:50が本気で作った、ビール好きのためのビール」をコンセプトに開発された。江頭2:50が心から「うまい！」と思えるまで改良を重ね、本気で開発したこだわりのビールとのこと。

アサヒ EGA BEER

発売にあわせて、江頭2:50にとって初めてのお酒のCM出演となる『誕生！EGA BEER』WebCMが公開される。発売と同時に、缶ホルダーや缶型グラス、ポスターなど、オリジナルデザインの限定グッズも発売されるほか、EGA BEERまたはグッズを購入し応募した人の中から抽選で20名にEGA BEER額装アートが当たるプレゼントキャンペーンも実施される。

「アサヒ EGABEER」WebCM

「アサヒ EGABEER」WebCM

「アサヒ EGABEER」WebCM

パッケージは江頭2:50をモチーフとした4種類のデザインが登場。表面は江頭2:50の特長である下半身の黒タイツと上半身のカラーリングを商品のロゴに反映した。裏面には「E」「G」「A」の文字をそれぞれあしらった赤・黒・白色の3色デザインと、シルバーを基調に「エガちゃんねる」上で象徴的に使用される"×"印を施したデザインを採用している。

購入時には赤・黒・白色の缶がランダムに封入された「E・G・A パッケージ（ランダム封入）」と、シルバーを基調とした「エガシルバーパッケージ」の2種類から選べる。

商品は缶350ml×6本セットで、アルコール分5.5%、販売価格は2640円（送料込み・税込み）。購入特典として「アサヒ空想開発局」社外取締まられ役 江頭2:50名刺（1セットにつき1枚）が付く。

【江頭2:50コメント】

Q.発売にあたって、一言お願いします。

ついに EGA BEER 完成したぜ~!アサヒ空想開発局とオレで何度も試飲を重ねてこだわり抜いた自信作!納得いくまで何度も作り直してもらったけど、やっと納得するパンチのあるビールが出来た!マジでうましら~だから、お前ら、飲めよ~!

Q.完成 CM を観て、いかがでしたか?

かっこいい CM に仕上がってたよ!ビールの CM って、飲み顔が大事らしくて、撮影現場ではめちゃくちゃ褒めてもらったんだけど、実際どうだったかは CM を見てくれ!

Q.「アサヒ EGA BEER」をどんな人に飲んでほしいですか?

もちろん、あたおか!(※)だけど、オレがいままで飲んできた中で、本当に一番美味いと思うから、オレのことを嫌いな奴もぜひ一度飲んでみてくれ!

※「あたおか」は YouTube チャンネル「エガちゃんねる」の視聴者の愛称。

※アサヒ EGA BEER WebCM 動画



