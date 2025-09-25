日向坂46・河田陽菜、本日20時ごろに2nd写真集の発売を記念した初生配信を実施！ | RBB TODAY

日向坂46・河田陽菜と“遊園地デート”へ！ロマンチックな先行カットが公開 | RBB TODAY
河田陽菜の2nd写真集が11月に発売され、デンマークの遊園地でロマンチックなシーンを含む先行カットが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/24/236985.html続きを読む »
日向坂46・河田陽菜＆松田好花、プールで陽だまりのような笑顔！「B.L.T.7月号」表紙公開 | RBB TODAY
日向坂46の河田陽菜と松田好花が「B.L.T.7月号」の表紙に登場。プールで楽しむ二人の笑顔が印象的で、対談ではグループの変化について語っている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/24/230411.html続きを読む »
25日、日向坂46・河田陽菜の2nd写真集公式Xが更新され、写真集発売を記念した第1回YouTube生配信の実施が告知された。
投稿では「本日20時ごろ～ 第1回YouTube生配信です」と、今夜20時ごろに2nd写真集発売を記念した生配信を行うと案内。また「本日0:00～23:59の24時間限定！ Sony Music Shopからの写真集ご予約で W特典をプレゼント！ B3サイズ折り目なしポスター おまじないカード」と伝え、Sony Music Shopで当日限定予約をすると購入特典が付くことも説明した。
この投稿にファンからは「買いました～生配信楽しみです！」「陽菜ちゃん応援してます！！」「配信楽しみです」などのコメントが寄せられている。
※河田陽菜2nd写真集・第1回YouTube生配信「日向坂ちゃんねるより」