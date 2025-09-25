 日向坂46・河田陽菜、本日20時ごろに2nd写真集の発売を記念した初生配信を実施！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

日向坂46・河田陽菜、本日20時ごろに2nd写真集の発売を記念した初生配信を実施！

エンタメ その他
注目記事
河田陽菜（日向坂46）【写真：竹内みちまろ】
  • 河田陽菜（日向坂46）【写真：竹内みちまろ】

日向坂46・河田陽菜と“遊園地デート”へ！ロマンチックな先行カットが公開 | RBB TODAY
画像
河田陽菜の2nd写真集が11月に発売され、デンマークの遊園地でロマンチックなシーンを含む先行カットが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/24/236985.html続きを読む »

日向坂46・河田陽菜＆松田好花、プールで陽だまりのような笑顔！「B.L.T.7月号」表紙公開 | RBB TODAY
画像
日向坂46の河田陽菜と松田好花が「B.L.T.7月号」の表紙に登場。プールで楽しむ二人の笑顔が印象的で、対談ではグループの変化について語っている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/24/230411.html続きを読む »

　25日、日向坂46・河田陽菜の2nd写真集公式Xが更新され、写真集発売を記念した第1回YouTube生配信の実施が告知された。

　投稿では「本日20時ごろ～ 第1回YouTube生配信です」と、今夜20時ごろに2nd写真集発売を記念した生配信を行うと案内。また「本日0:00～23:59の24時間限定！ Sony Music Shopからの写真集ご予約で W特典をプレゼント！ B3サイズ折り目なしポスター おまじないカード」と伝え、Sony Music Shopで当日限定予約をすると購入特典が付くことも説明した。

　この投稿にファンからは「買いました～生配信楽しみです！」「陽菜ちゃん応援してます！！」「配信楽しみです」などのコメントが寄せられている。

※河田陽菜2nd写真集・第1回YouTube生配信「日向坂ちゃんねるより」


日向坂46 河田陽菜1st写真集 思い出の順番
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
日向坂46 河田陽菜2nd写真集（タイトル未定）
￥2,690
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

日向坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top