家庭崩壊招いた“不倫”を認める…韓国女性歌手が直筆謝罪、出演番組から電撃降板「心からお詫び申し上げる」 | RBB TODAY

不倫疑惑が提起されていたトロット歌手のスクヘンが、その疑惑を認めた。

スクヘンは12月30日、自身のSNSに直筆の手紙を掲載し、「心からお詫び申し上げます」と切り出した。

続けて「出演中だった番組は降板し、これ以上番組にご迷惑がかからないようにします」「今回の件で最善を尽くして競演に臨んでいる同僚の皆さん、制作スタッフの皆さんにご迷惑をおかけした点について、改めて深くお詫び申し上げます。徹底的に自らを省み、より責任ある姿に生まれ変われるよう努めます」と伝えた。

ただしスクヘンは「すべての事実関係は、今後の法的手続きを通じて明らかにしたい」とし、「確認されていない事実が無分別に流布される行為は、私や家族、出演していた番組にも回復しがたい被害をもたらす可能性があります。過度で不必要な報道は控えてくださるよう、丁重にお願い申し上げます」と呼びかけた。

（写真提供＝OSEN）ソクヘン

これに先立ち、12月29日に韓国で放送されたJTBCの時事番組『事件班長』では、夫とトロット歌手A氏の不倫が原因で家庭が破綻したという主婦のエピソードが取り上げられた。放送内容を総合すると、この主婦はA氏に対して夫と会わないよう数回にわたり求めたものの、A氏は「私も被害者だ」と開き直るような態度を見せたと伝えられた。

その後、オンラインコミュニティでは、男性とA氏がエレベーターで一緒に写った防犯カメラ映像に映る服装などを手がかりに、A氏がスクヘンではないかという疑惑が提起された。

スクヘンのSNSには、それを問いただすコメントが相次いだ。これを受けてスクヘンはコメント欄を非表示にし、半日あまりで自ら立場を表明した。

なおスクヘンは、2019年に放送されたTV朝鮮のオーディション番組『明日はミス・トロット』シーズン1のトップ10出身として知られるようになった。その後、『トロット マジック遊覧団』『トロット オールスター戦 水曜日の夜に』（原題）など、数多くのトロット系バラエティ番組に出演し、活躍してきた。

現在放送中のMBN『現役歌王3』に出演しており、JTBC『口だけは達者で』（原題）にも時折パネリストとして出演していた。しかし本人が番組降板の意思を明らかにしたことから、今後の番組出演は見送られる見通しだ。

■「生きている精子が2％もない」「私がもっと出せるようにできる」とやり取り…女性会長と韓国歌手に不倫疑惑

■DeNA投手♡AV女優の衝撃不倫まで…韓国バラエティが古今東西の不倫を紹介

■【画像】結婚式中に“新婦の不倫映像”…犯人は新郎で相手は義兄