SKE48新選抜7名の『B.L.T.』特別版表紙が公開！水着姿で身を寄せ合う圧巻グラビア | RBB TODAY

27日、東京ニュース通信社から『B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版』『B.L.T.2025年11月号セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版』が発売される。

今回は同誌の発売に先立ち、SKE48の35thシングル『Karma』選抜メンバー7名による水着グラビアの表紙絵柄が公開された。

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」購入特典ポストカード【熊崎晴香（SKE48）】

35thシングルでWセンターを務めるのは熊崎晴香と佐藤佳穂。今回は熊崎晴香、太田彩夏、西井美桜の「Teamくまちゃん」、伊藤実希、井上瑠夏、佐藤佳穂、青木莉樺の「Teamかほりん」の水着グラビア2本立てとなる。

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」購入特典ポストカード【太田彩夏（SKE48）】

熊崎率いる「Teamくまちゃん版」の表紙は、キングサイズのベッドに仲良く3人で寝転び、たくさんの風船に埋もれている可愛らしいカット。対して佐藤率いる「Teamかほりん版」の表紙は、ラグジュアリーなバスルームで静かに身を寄せ合う姿を切り取った迫力のあるカットを採用。テンション感の異なる2種の表紙だが、いずれもSKE48メンバーの美しさが際立つ表紙に仕上がった。

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」購入特典ポストカード【西井美桜（SKE48）】

「Teamくまちゃん」の3人は格調高い優雅さと、カラフルな色彩が共演したホテルのスイートルームで、たくさんの風船に囲まれパーティ感覚で騒いだり、泡いっぱいのバスルームで互いに泡をつけ合うなど終始賑やかに撮影した。

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版」購入特典ポストカード【伊藤実希（SKE48）】

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版」購入特典ポストカード【井上瑠夏（SKE48）】

一方、「Teamかほりん」の4人は全員が黒を基調とした水着をまとい、落ち着いた大人の雰囲気で撮影。名古屋の夜景が望めるホテルの1室で、一人ひとりの洗練されたビジュアルとプロポーションを美しく切り取った。計20ページのロンググラビアで、彼女たちの「ハイクラスな美しさ」をお届けする。

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版」購入特典ポストカード【佐藤佳穂（SKE48）】

「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版」購入特典ポストカード【青木莉樺（SKE48）】

2種類のセブンネットショッピング限定版は、特典としてランダム1枚ポストカードが付いてくる豪華仕様となっている。