SKE48新選抜7名の『B.L.T.』特別版表紙が公開！水着姿で身を寄せ合う圧巻グラビア | RBB TODAY

 SKE48新選抜7名の『B.L.T.』特別版表紙が公開！水着姿で身を寄せ合う圧巻グラビア
SKE48新選抜7名の『B.L.T.』特別版表紙が公開！水着姿で身を寄せ合う圧巻グラビア

＜左＞「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」（東京ニュース通信社刊）撮影／佐藤佑一　＜右＞「B.L.T.2025年11月号セブンネットショッピング 限定SKE48 Teamかほりん版」（東京ニュース通信社刊）撮影／田中健児
　27日、東京ニュース通信社から『B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版』『B.L.T.2025年11月号セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版』が発売される。

　今回は同誌の発売に先立ち、SKE48の35thシングル『Karma』選抜メンバー7名による水着グラビアの表紙絵柄が公開された。

　35thシングルでWセンターを務めるのは熊崎晴香と佐藤佳穂。今回は熊崎晴香、太田彩夏、西井美桜の「Teamくまちゃん」、伊藤実希、井上瑠夏、佐藤佳穂、青木莉樺の「Teamかほりん」の水着グラビア2本立てとなる。

　熊崎率いる「Teamくまちゃん版」の表紙は、キングサイズのベッドに仲良く3人で寝転び、たくさんの風船に埋もれている可愛らしいカット。対して佐藤率いる「Teamかほりん版」の表紙は、ラグジュアリーなバスルームで静かに身を寄せ合う姿を切り取った迫力のあるカットを採用。テンション感の異なる2種の表紙だが、いずれもSKE48メンバーの美しさが際立つ表紙に仕上がった。

　「Teamくまちゃん」の3人は格調高い優雅さと、カラフルな色彩が共演したホテルのスイートルームで、たくさんの風船に囲まれパーティ感覚で騒いだり、泡いっぱいのバスルームで互いに泡をつけ合うなど終始賑やかに撮影した。

　一方、「Teamかほりん」の4人は全員が黒を基調とした水着をまとい、落ち着いた大人の雰囲気で撮影。名古屋の夜景が望めるホテルの1室で、一人ひとりの洗練されたビジュアルとプロポーションを美しく切り取った。計20ページのロンググラビアで、彼女たちの「ハイクラスな美しさ」をお届けする。

　2種類のセブンネットショッピング限定版は、特典としてランダム1枚ポストカードが付いてくる豪華仕様となっている。


B.L.T.2025年11月号
￥1,430
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

Karma (SG+DVD) (初回盤 TYPE-A) - SKE48
￥1,629
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

