サーティワン、ハロウィン限定「月夜のおさつバター」が登場！カリカリ食感の“黒ごまクリスプ”がアクセントに | RBB TODAY

サーティワン、ハロウィン限定「月夜のおさつバター」が登場！カリカリ食感の“黒ごまクリスプ”がアクセントに

月夜のおさつバター 黒ごま入り　シングル・レギュラーサイズ420円
　B-R サーティワン アイスクリーム株式会社は10月1日から31日まで、黒ねこをテーマにしたハロウィンキャンペーン「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ～ん」を実施。新作フレーバーを含めたハロウィン限定のフレーバーが発売される。

　新作フレーバー「月夜のおさつバター 黒ごま入り」は、まるでハロウィンの満月の上に黒ねこが足跡をつけたような、まさに「おかしにゃにゃろうぃ～ん」なイメージのアイスクリームだ。さつまいもの優しい甘さとほくほく感を表現したさつまいも風味アイスクリームに、濃厚でほんのり塩味があるバター風味リボンを合わせた。サーティワン初のカリカリ食感と香ばしい香りの黒ごまクリスプも入っている。

　同時に「にゃろうぃん フレーバーズ」として、「マジカルミントナイト」「魔女のトリック」「コットンキャンディ」も展開する。

マジカルミントナイト　シングル・レギュラーサイズ 420円

　「マジカルミントナイト」は、ハロウィンの夜をイメージしたビターチョコレートとさわやかなミントのアイスクリームに、パチパチ弾けるポップロックキャンディが入っている。

　「魔女のトリック」は、紫・赤・白の色鮮やかなシャーベットで、紫色が赤りんご味、赤色がグレープ風味。見た目と色が逆転した、まるで魔女のトリック（いたずら）にかかったような不思議なフレーバーだ。

魔女のトリック　シングル・レギュラーサイズ 420円

　「コットンキャンディ」は、アメリカでおなじみのカラフルなコットンキャンディ（綿菓子）をイメージした甘いフレーバー。ピンクとパープルの2色カラーで、見た目もポップでキュートだ。

　限定の黒いスプーンも用意。「魔女のトリック」が魔法をかけて、スプーンが黒くなったという設定で、アイスクリームに添えるとまるで黒ねこのしっぽみたいになる。

　「にゃブルカップ」では、お好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を2コ選べるダブルカップが、魔法で「にゃブルカップ」に大変身。さらに黒ねこピックをランダムに飾ってご提供する。ピックはなんと31種類で、どんな黒ねこが出るかわくわくする。

にゃブルカップ

　「カラメルスイートポテトにゃんデー」は、黒ねこと一緒に秋の味覚を存分に満喫できるスペシャルなサンデーだ。お好きなポップスクープのアイスクリーム2コにホイップクリームをしぼり、ホクホクのスイートポテトをにゃんと1コのせた。さらに、サクサク食感のいもけんぴと、とろ～りビターなカラメルソースを合わせて、おいも好きにはたまらないサンデーに仕上げた。

　「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」は、お好きなスモールサイズのアイスクリーム1コにホイップクリームをしぼり、ココアビスケットを割って猫のシルエットにトッピング。そこに、肉球をかたどったチョコレートをのせて、さらにチョコレートシロップとカラースプレーをかけたら完成だ。

おかしにゃ チョコレートにゃんデー　560円

　「にゃろうぃん ハッピーフレンズ」では、お好きなキッズサイズのアイスクリームを1コ選べる。お好きなアイスクリームがキャラクターに変身するハッピーフレンズから、ハロウィン限定の新しい仲間「にゃろうぃん ハッピーフレンズ くろねこ」が登場する。大きなくりくりの目に、月形の魔法のステッキを持ったかわいい黒いこねこは、まさに「にゃろうぃん」にぴったりだ。

　「スペにゃるセット」は、お好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を8コ選んだら、インパクト大の黒ねこボックスでお持ち帰りできる、とってもかわいいセットだ。さらに、オリジナルの黒ねこポーチ付き。ポーチは手触りの良い起毛素材で、表面には顔が、裏面にはしっぽが刺繍で入った猫好きにはたまらにゃいデザインだ。

オリジナル黒ねこポーチ（サイズ：ヨコ 13cm×タテ 14cm）

　「にゃろうぃん バラエティボックス」は、個数が増えるとおトクが増えるバラエティボックス（6コ・8コ）も、ハロウィン限定デザインになる。6コ入りは、黒ねことキャラクターに変身したフレーバーがハロウィンの満月の夜を楽しんでいるデザイン。8コ入りは、甘いお菓子がいっぱいのにぎやかなハロウィンらしいデザインだ。

　また、小学生までの子ども限定で、「サーティワン パスポート」のポイントシールがハロウィンバージョンになる。ハロウィン期間中は、商品ご購入でもらえるポイントシールがハロウィンバージョンになり、この時期だけのレアなシールを集められる。

ハロウィン ポイントシール

　10月31日のハロウィン当日限定で、ご来店のうえご購入のお客様に、おいしいお菓子「キットカット」をプレゼントする。数量限定で、なくなり次第終了となる。

はっぴ～にゃろうぃ～ん！数量限定でキットカットプレゼント！
