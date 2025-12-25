佐野ひなこ、北海道・鹿部町でひとり旅！全国的にも珍しい“かんけつ泉”に感動 | RBB TODAY

25日、電子雑誌『月刊旅色』（ブランジスタメディア）2026年1月号が公開された。今回は佐野ひなこが北海道鹿部町をナビゲートしている。
北海道の南端・渡島半島東部、駒ヶ岳山麓の一角に位置する鹿部町は噴火湾に面した港町で、泉源が30カ所以上あることから「海と温泉のまち」とも呼ばれる。佐野はご当地グルメの「たらこ天丼」や、間歇泉（かんけつせん）発見100周年を記念して考案された新名物「しかべ焼き」などを味わっている。
また、全国的にも珍しい間歇泉（地熱で温められた水が、一定の周期で水蒸気や熱湯を勢いよく地上に噴き上げる温泉現象）を眺めながら足湯を楽しむなど、同町ならではの体験も紹介。
佐野は「温泉に浸かって、目でも温泉を楽しんで、温泉のまちならではの鹿部町の良さを満喫できた」とコメントした。
自身のプライベートの旅については、「とりあえず行ってみよう」という気楽さで1日をスタートする、行き当たりばったりのひとり旅も好きだと語っている。
元乃木坂46・山下美月、「東カレ」表紙に登場！女優として駆け抜けた“激動の1年”を振り返る | RBB TODAY
「東京カレンダー2月号」は背徳グルメと上質レストラン特集、山下美月やAぇ! groupも登場し、多彩な食と文化を紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/19/241259.html続きを読む »
佐野ひなこ、岡山・高梁市の“日本遺産認定の地”でゆったり1人旅！おすすめスポット紹介 | RBB TODAY
電子雑誌『旅色』の特別編でローカルの旅の魅力を発掘する『旅色 FO-CAL』。本日5日、佐野ひなこが登場する岡山県高梁市特集が公開となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/08/05/200877.html続きを読む »