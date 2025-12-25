福田萌、国家資格「賃貸不動産経営管理士」に見事合格！“ほぼ初学”の状態から約8カ月で合格 | RBB TODAY

25日、学びのメディア『日本の資格・検定』がタレント福田萌の独占インタビュー記事を公開。福田はインタビューで国家資格「賃貸不動産経営管理士」試験に合格したことを明かした。

同資格は、オーナーから受託した不動産の管理・運営を専門とする国家資格だ。令和7年の合格率は29.5%となっている。福田は2010年に「宅地建物取引士(宅建)」の勉強経験はあったものの、それから約15年のブランクがあり、本資格については「ほぼ初学」の状態からのスタートだった。3児の母として、仕事と育児を両立しながら精力的に活動する中、多忙な日々の合間を縫って一から知識を学び直し、約8カ月に及ぶ勉強期間を経て2025年11月の試験に挑戦。見事合格を勝ち取った。

福田萌

記事では、資格を目指したきっかけから、約8カ月に及ぶ勉強期間、そして合格判明時の心境について語られている。 インタビューでは「AIに愚痴を聞いてもらった」というユーモラスなエピソードや、スランプに陥った際の脱出方法など、忙しい現代人が資格取得を目指す上で参考になるノウハウを紹介している。

さらにインタビュー後半では、オーナーと入居者の架け橋となるこの資格が、実はPTA活動や近所付き合いで鍛えられた調整能力を持つ「主婦(主夫)の方にこそ向いているのでは」という持論や、今後のキャリアの展望についても語られている。

福田は岩手県出身の40歳。横浜国立大学卒業後、2006年ミス横浜国立大学、同年『ミスオブミスキャンパスクイーンコンテスト』審査員特別賞を受賞した。大学在学中から芸能活動を始め、2007年から日本テレビ『ラジかるッ』にてお天気おねえさん兼アシスタントでデビュー。2012年にオリエンタルラジオ・中田敦彦と結婚し、2013年に第一子女児、2017年に第二子男児、2023年には第三子となる男児を出産した。現在はタレントとしてだけではなく、母親同士がつながるサロンを主催。「ファイナンシャルプランナー」2級、「防災士」の資格取得など幅広く活躍中。