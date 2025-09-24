 元HKT48・松本日向、“人生最大の露出”に挑戦！25歳の誕生日に1st写真集を発売決定 | RBB TODAY
元HKT48・松本日向、“人生最大の露出”に挑戦！25歳の誕生日に1st写真集を発売決定

松本日向1st写真集　撮影：藤本和典（C）ワン・パブリッシング
  • 松本日向1st写真集　撮影：藤本和典（C）ワン・パブリッシング

　元HKT48で、現在はボートレースの冠番組も持つタレント・松本日向が、25歳の誕生日である12月11日に『1st写真集（仮）』（ワン・パブリッシング）を発売する。

　同作の撮影地にはベトナムの都市、フエとダナンが選ばれた。ビキニやランジェリーはもちろん、初写真集にして人生最大露出のセクシーさにも挑戦している。自身のYouTubeでも旅配信をしているほど旅好きの松本日向と一緒に、ベトナムを旅しているようなロードムービー風な一面も収録し、見どころ満載となっている。

　松本は「HKT48の4期生として2016年にデビューしてからちょうど10年目で、しかも発売日の12月11日が私の25歳の誕生日になります。25歳は節目の年だと思うので、そんな記念すべきタイミングでファースト写真集が発売できることを嬉しく思いますし、いつもグラビアでは水着とか衣装を着てるんですけど、今回は水着を完全に脱いで手で隠したりしたセクシーな、自分のグラビア人生最大の露出にチャレンジしたっていうのがすごい印象的です」とコメントした。

　また「いつも他の方の写真集とかを見ていて、みんなあれどうやって撮ってるんだろうと思ってたんですけど、カメラマンさんとかスタッフの方みんなと試行錯誤しながらベストな角度を見つけて頑張りました（笑）」と撮影の様子を振り返った。

　さらに「実は今回の撮影の1か月前から禁酒と身体作りを始めていて、外食したとしても一品だけつまむとかそういう生活をしてきたので、ベトナムで撮影が終わった最終日に飲んだレモンサワーがめちゃくちゃ最高に美味しかったです（笑）。1か月分の苦労が解放されました」と撮影への準備について明かした。最後には「今までにないくらい大人っぽい私が見れるなと思うし、でも私の無邪気なところも残ってるシーンもあるので、全ページ目に焼き付けてほしいなと思います」と作品への思いを語った。


《アルファ村上》

