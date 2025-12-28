【NHK紅白】Perfume・あ～ちゃん、今年を振り返り「結婚するとは思ってませんでした」「この奇跡に感謝」 | RBB TODAY

大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」（31日午後7時20分～）のリハーサルが28日に東京・渋谷のNHKにて行われ、3人組ユニット・Perfume（あ～ちゃん、かしゆか、のっち）が報道陣の囲み取材に応じた。

Perfume【写真：竹内みちまろ】

年内で活動休止（コールドスリープ）することを発表したPerfumeは2年ぶり17回目の出場。当日はPerfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」を披露するほかオープニング企画『放送100年紅白スペシャルメドレー』にて幾田りらと「春よ、来い」のパフォーマンスを行う。

紅白の思い出が話題にあがると、かしゆかは「緊張もするけどいつも嬉しい気持ちでいっぱいでした」とこれまでの出場を振り返った。のっちは「締めくくりの年に出られて嬉しいです」とにっこり。

あ～ちゃんは、今年1年を振り返り、「色んな奇跡が重なってコールドスリープを決断することになりました」とコメント。「自分たちが計画していることとかではなく、タイミングって合ってくるのだなと思いました。私も、結婚するとは思ってませんでしたし。ホントに色んな奇跡が重なって」と告げ、「この奇跡に感謝したいなと思っています」と声を弾ませた。