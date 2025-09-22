札幌の人気ラーメン店「すみれ」弟子11名が21年ぶりに再集結！新横浜ラーメン博物館で“食べ比べ企画” | RBB TODAY

新横浜ラーメン博物館で2025年9月29日から10月26日まで開催される「ラー博Limited ～挑戦と絆～」の第5弾として、札幌の名店「すみれ」直系の11店舗「すみれオールスターズ」が集結する。

出店スケジュール

同企画は、札幌「すみれ」に認められた11名の弟子たちが、それぞれの店の味を2～3日ごとにリレー形式で披露する。「すみれオールスターズ」の誕生は2004年1月にさかのぼる。新横浜ラーメン博物館30周年企画「あの名店をもう一度」で伝説の「すみれ1994」が登場した際、わずか4週間で約23000人の観客が来館し大きな反響を呼んだ。この時、すみれの弟子たちが交代で厨房に立った夢の共演が「すみれオールスターズ」と呼ばれるきっかけとなった。

「あの銘店をもう一度」のポスター（2024年1月）

今回参加するのは、「大宮」「麺屋つくし」「らーめん みかん×八乃木」（スペシャルコラボ）、「麺屋 彩未」「らー麺 ふしみ」「IOrI」「らーめん 福籠」「札幌ラーメン 郷」「三んち」「狼スープ」「すみれ」「ムラナカラーメン研究所」の各店舗。同じ「すみれ」をルーツに持ちながらも、味噌、麺、スープ、調理法はそれぞれ異なり、各店の個性がしっかりと表れている。

開催期間は2025年9月29日（月）から10月26日（日）まで。場所は横浜ラーメン博物館地下1階（ラー博Limited）。営業時間は平日11:00～21:00（L.O 20:30）、土日祝10:30～21:00（L.O 20:30）。入場料は大人450円、小中高校100円、シニア100円、小学生未満無料。

9月29日(月)～30日(火)...大島

10月1日(水)～3日(金)...麺屋つくし

10月4日(土)～5日(日)...らーめん みかん×八乃木 ※スペシャルコラボ

10月6日(月)～7日(火)...麺屋 彩未

10月8日(水)～10日(金)...ら～麺 ふしみ

10月11日(土)～12日(日)...IOrI

10月13日(月)～14日(火)...らーめん 福籠

10月15日(水)～16日(木)...札幌ラーメン 郷

10月17日(金)～18日(土)...三ん寅

10月19日(日)～20日(月)...狼スープ

10月21日(火)～23日(木)...すみれ

10月24日(金)～26日(日)..ムラナカラーメン研究所