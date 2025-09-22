「ウマ娘」声優・夏吉ゆうこ、水着やランジェリー姿に挑戦した初写真集が重版決定！ | RBB TODAY

今年4月に発売された人気声優・夏吉ゆうこ初写真集『悠々吉日』（東京ニュース通信社刊）の重版が決定した。また、重版を記念したイベントが11月1日に夏吉の出身地・大阪で開催される。

「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」(東京ニュース通信社刊)

「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」(東京ニュース通信社刊)

夏吉は2018年に声優デビュー。主な出演アニメに、『魔王学院の不適合者～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～』（サーシャ役）、「くノ一ツバキの胸の内」（ツバキ役）、『シャインポスト』（聖舞理王役）、『アサルトリリィ』（白井夢結役）、『SHOW BY ROCK!!』（ヒメコ役）などがある。10月期アニメ『笑顔のたえない職場です。』で主演を務め、2026年には人気漫画のアニメ版『花ざかりの君たちへ』への出演が決まっている。声優業と並行して、ギター×ボーカルによる音楽ユニット・Arikaとしても活動している。

「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」アニメイト購入特典生写真

同作では、打ち合わせ段階から夏吉自らがイメージを膨らませ、制作スタッフに多彩な撮影プランを提案。設定したテーマは“日常”と“非日常”だ。都内の一軒家スタジオでは、プライベートを思わせる自然体の姿や、趣味のギターを思いのままにかき鳴らす“日常”を描写。一方の“非日常”では東京を離れ、雪景色を望む温泉旅館での無防備な仕草、雪上ではしゃぐ姿、さらに馬に乗って雪原を駆けるシーンまで、夏吉の“やりたいこと”を次々と形にした。

「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」アニメイト購入特典生写真

初めて自身の写真集を出す彼女だが、水着やランジェリー姿も大胆にチャレンジ。その肉体美とプロポーションの良さがお披露目される。他にも彼女が大好きな日本酒を嗜む様子や、イチゴ狩りでの愛くるしい表情は、まるで夏吉とのデート気分を味わえる。既存のファンにとっては夏吉の今まで見たことのない一面が盛りだくさんで、新規ファンにとっては夏吉の魅力の全てが凝縮された一冊だ。

「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」アニメイト購入特典生写真

重版記念イベントでは先着で夏吉と2ショットチェキが撮影できるほか、写真集へのサインや宛名入れ、イベント限定生写真のプレゼント、さらに夏吉のボイスメッセージを録音できるといった特典も。生写真の絵柄やボイスメッセージの内容は追って発表されることから、注目が集まっている。