長濱ねる、かわいすぎるおちゃめなオフショ動画が公開に！ | RBB TODAY

25日、ファッション誌『ar』（主婦と生活社）の公式Xが更新。現在発売中の1月号でカバーガールを務める女優・長濱ねるのオフショット動画が公開された。

公開された動画は「おちゃめな長濱ねるさん集」と題されたもの。紺色のベレー帽にセーラー襟のトップス、グレーのカーディガンを合わせた衣装で、満面の笑みを見せるカットからスタートする。続いて、積み上げられた白いクッションにもたれかかり、柄の入ったルームウェア姿でリラックスした表情を見せるシーンや、クッションを抱えておどけた顔を見せる様子が収められている。

また、青いストライプのベースボールシャツ風の衣装にヘルメットを被り、ちょこんと座っているシーンでは「褒められすぎて照れ」というテロップとともに、恥ずかしそうな笑顔を浮かべている。動画の最後は黒いノースリーブのドレスをまとい、窓辺で髪に触れながらクールな表情を決める様子で締めくくられており、キュートな姿から大人っぽい雰囲気まで、さまざまなギャップが楽しめる内容となっている。

投稿では「Merry Christmas」というあいさつとともに、「大好評発売中のar1月号から、カバーガール・長濱ねるさんのおちゃめなオフショットをお届け」と綴られている。続けて「どの衣装がお気に入り？」と問いかけつつ、最後は「誌面では、もっとたくさんのコーデを着こなします。プライベートインタビューや読者の質問にも特別に答えているので、ぜひチェックしてみてくださいね」と呼びかけた。

この動画にファンからは、「arのねるちゃんcoolで可愛くて全部素敵でした」「オフショットのお茶目なねるちゃんも全部好きすぎる」「かわいいねるちゃんありがとうございます」など、その愛らしい姿を絶賛する声が寄せられている。

※ファッション雑誌『ar』1月号の表紙を務める長濱ねるの動画投稿（『ar』公式Xより）