私立恵比寿中学・桜木心菜、ふんわりバストの表紙も公開！2nd写真集アザーカット収録のデジタル写真集発売へ | RBB TODAY

2026年2月21日、私立恵比寿中学・桜木心菜の2nd写真集『ココナイロ』（秋田書店）が好評につき、写真集本編に収録しきれなかったアザーカットを厳選したデジタル写真集『桜木心菜2nd写真集 Another Edition ココナイロ ～More Colorful Story～』が、2026年1月18日に発売されることも決定した。あわせて、東京・御茶ノ水のイベントスペース「オチャノバ」にて2nd写真集『ココナイロ』の追加お渡しイベントが開催される。

同作は2025年12月3日に発売され、今年1月6日に博多で行われたお渡しイベントでは完売御礼となるなど反響を呼んでいる一冊だ。今回の追加イベントは13時からと15時からの2部制。会場はオチャノバ7階で、参加チケットはLivePocketにて販売される。

桜木心菜2nd写真集『ココナイロ』（C）秋田書店

桜木は写真集の反響について、「20歳という節目で再び写真集をださせていただくことが本当に有難いですし、実際にみなさんの元に届いて見てもらえて嬉しい感想もたくさん聞けたのがなにより幸せです！」と喜びをコメント。韓国ロケの思い出については、「とにかく！ごはんが！おいしすぎるんだー！と心から叫びました！大切な撮影の前に食べ過ぎには注意しましたが、ごはんの時だけは一旦忘れて満足いくほど食べました！サムギョプサルが特に美味しかった印象です！」と振り返った。

また、お気に入りのカットについては、「いままでライブやプライベートでもこの“下めお団子ツイン”の髪型はしたことなかったですし、こういうお洋服のテイストも珍しいなと思っていて、少し幼さを感じるのが新鮮で知らない自分に出会えた感じがしてお気に入りです！」と語り、読者に向けて「『ココナイロ』を見つけてくれて、手に取ってくれてありがとうございます！たくさんのイロをもった私がこの1冊にギュッと詰め込まれているので、みんなはどんなイロの桜木心菜が好きか教えてくださーい！」とメッセージを寄せている。

桜木は茨城県出身の20歳。身長162cm。アイドルグループ・私立恵比寿中学のメンバーで、出席番号は13番。