スターバックス、“ふわふわ、もこもこ”な新作ドリンクが29日に発売！ルームウェアブランド『ジェラートピケ』と初コラボ | RBB TODAY

スターバックス コーヒー ジャパンとルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」が初コラボ企画が実施される。9月29日より、スターバックス公式オンラインストアで51アイテムの販売に加え、限定ビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」を全国のスターバックス店舗で発売する。

スターバックスが「gelato pique（ジェラート ピケ）」とのコラボレーション

『gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml』¥800

「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、ジェラート ピケのブランドコンセプトである「大人のデザート」から着想を得た華やかな一杯だ。上品なアールグレイの香りにフルーティーな甘さが重なるティー ラテに、ふわふわなブルーのアールグレイフレーバームースの上に、ルームウェアのもこもこな素材感をイメージしたスポンジケーキクラムと、やさしい甘さのピケベアチョコレートをトッピング。"ふわふわ、もこもこ"な見た目と華やかな味わいで、まるでパジャマパーティーのように心を弾ませてくれる特別なビバレッジとなっている。

商品名・価格は「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」（Iced）Tallサイズのみで、お持ち帰りの場合678円、店内ご利用の場合690円。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で9月29日から販売開始予定。

また、発売に先がけて、渋谷cocoti店では9月25日から4日間、限定ビバレッジの先行販売イベントを開催。イベント会場には、今回のコラボレーションの世界観を表現した"とびきりスイートなパジャマパーティー"の空間が登場し、スターバックス公式オンラインストアで発売されるアパレルなどのコラボレーションアイテムも特別に展示される。「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」をご購入いただいた方へステッカーのプレゼントもある。

左から：『スターバックス カードgelato pique ベアボーダー ミントグリーン』『スターバックス カードgelato pique ベア柄』

『gelato pique グラスマグ』各¥3,500

さらに、オンラインストアでは、ジェラート ピケならではのふんわり柔らかな素材を使ったルームウェアや、日常使いしやすいトートバッグなど、多彩なアイテムを用意。今回のコラボレーションならではのデザインやカラーで、"ごほうび時間"をより特別に演出する。

『gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー』各¥10,500

『gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーロングパンツ』各¥9,900

主な商品として、「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml」800円、「gelato pique ボーダーステンレスTOGOボトル」各6000円（3色展開）、「gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー」各10500円（3色展開）、「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーロングパンツ」各9900円（3色展開）などがラインナップされている。

『gelato pique ベアプリントボーダーポーチ ミントグリーン』¥4,800

オンラインストア販売商品は9月29日から、店舗販売商品も同日からなくなり次第終了予定。9月29日から10月1日の3日間は、お一人様各商品1点のみ購入可能となっている。