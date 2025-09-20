SKE48大村杏、1st写真集で注目してほしいのは大胆ランジェリーカット「本気度合いが分かるかな」 | RBB TODAY

SKE48の大村杏が20日、都内にてSKE48大村杏1st写真集『杏仁豆腐』（秋田書店）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

大村杏【写真：竹内みちまろ】

大村杏【写真：竹内みちまろ】

大村杏【写真：竹内みちまろ】

撮影はタイのバンコクとパタヤで行った。自身の希望で実現した『ヘビーローテーション』（AKB48）のMV衣装をオマージュしたラブリーなランジェリーや今までに見せたことのない大人っぽいランジェリーなど大胆なカットにも挑戦している。

大村杏【写真：竹内みちまろ】

大村杏【写真：竹内みちまろ】

オファーを受けたときの心境を「グラビアを始めて1年くらいなのですが、『グラビアをもっとやりたいな』と思っていたときに写真集のお話が来てすごく嬉しかったです」と振り返った。

『ヘビーローテーション』のMV衣装のオマージュカットについては、「当時幼稚園生くらいだった私は大島優子さんがすごく好きで、『ヘビーローテーション』の世界観を自分もやってみたいな、ああいう衣装を着てみたいなとずっと思っていた」と念願だったことを明かした。ファンからも「懐かしい！」などの言葉をもらったそう。

「挑戦したカットは？」との質問が向けられる場面もあり、「ランジェリーカットかなと思います」と回答。「グラビアを始めて1年でランジェリーに挑戦するなんて思ってもいなかった」といい「ランジェリーの写真を見たときはすごく恥ずかしかったといいますか・・・」とはにかんだ。「自分もまだ（ランジェリー姿に）慣れていないのですが、私の1st写真集の本気度合いが分かるかなと思いますのでたくさん見て頂きたいです」と目を輝かせた。注目ポイントを「肩紐を落としている大胆なカットがあるところだと思います。普段のグラビアでは絶対にしなかったカット」と紹介。

大村杏【写真：竹内みちまろ】

大村杏【写真：竹内みちまろ】

また、この日は20歳の誕生日。ケーキを渡されるサプライズがあり、「ビックリです。写真集を発売して十分お祝いされている気持ちなのですが、こういうふうにケーキを当日に頂けて本当に幸せ者だなと思います」と笑顔を弾けさせた。

SKE48・大村杏1st写真集『杏仁豆腐』（C）秋田書店

SKE48・大村杏1st写真集『杏仁豆腐』（C）秋田書店

SKE48・大村杏1st写真集『杏仁豆腐』（C）秋田書店

SKE48・大村杏1st写真集『杏仁豆腐』（C）秋田書店

SKE48・大村杏1st写真集『杏仁豆腐』（C）秋田書店

SKE48・大村杏1st写真集『杏仁豆腐』（C）秋田書店