日向坂46・河田陽菜、松田好花からムチャぶり！スタジオで「生の人参たべて！」 | RBB TODAY


日向坂46・河田陽菜、松田好花からムチャぶり！スタジオで「生の人参たべて！」

河田陽菜【写真：竹内みちまろ】
日向坂46・河田陽菜＆松田好花、プールで陽だまりのような笑顔！「B.L.T.7月号」表紙公開 | RBB TODAY
画像
日向坂46の河田陽菜と松田好花が「B.L.T.7月号」の表紙に登場。プールで楽しむ二人の笑顔が印象的で、対談ではグループの変化について語っている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/24/230411.html続きを読む »

日向坂46・金村美玖＆小坂菜緒が優美にペアダンス！15thシングル『お願いバッハ！』MV公開 | RBB TODAY
画像
日向坂46の15thシングルのMVが公開。二期生の金村・小坂がWセンターで、新生メンバーによる北海道撮影の作品。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/29/235729.html続きを読む »

　13日放送の『Venue101』（NHK総合）に、日向坂46がゲストとして出演。メンバーの河田陽菜が無茶ぶりを受ける場面があった。

　河田は、15枚目のシングル『お願いバッハ！』の活動をもってグループを卒業すると発表している。楽曲タイトルにちなんで、メンバーから河田に“これだけはしてほしい！”というお願いをする「お願いおひな！」と題した企画が行われた。

　そこでメンバーの松田好花からのお願いは「お願いおひな！生の人参をかじって！」というもの。松田は「河田がアイドルになって初めてのステージで、人参嫌いを克服しますって言って人参をかじってたんですけど。その時はまだ苦そうだったんですね」と振り返り、さらに「約8年経った今、果たして克服できているのかを見せてほしいな」と期待を寄せた。

　スタジオに生の人参が到着すると、河田は困惑しながらもひとかじり。すると、一瞬渋い表情を見せたが「うーん、美味い！」と笑顔で応えた。最後に「意外といけました。すごい久しぶりに久しぶりに食べました」と嬉しそうに語った。


日向坂46 河田陽菜1st写真集 思い出の順番
￥1,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
日向坂46 河田陽菜2nd写真集（タイトル未定）
￥2,690
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

