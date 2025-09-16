日向坂46・河田陽菜、松田好花からムチャぶり！スタジオで「生の人参たべて！」 | RBB TODAY

13日放送の『Venue101』（NHK総合）に、日向坂46がゲストとして出演。メンバーの河田陽菜が無茶ぶりを受ける場面があった。

河田は、15枚目のシングル『お願いバッハ！』の活動をもってグループを卒業すると発表している。楽曲タイトルにちなんで、メンバーから河田に“これだけはしてほしい！”というお願いをする「お願いおひな！」と題した企画が行われた。

そこでメンバーの松田好花からのお願いは「お願いおひな！生の人参をかじって！」というもの。松田は「河田がアイドルになって初めてのステージで、人参嫌いを克服しますって言って人参をかじってたんですけど。その時はまだ苦そうだったんですね」と振り返り、さらに「約8年経った今、果たして克服できているのかを見せてほしいな」と期待を寄せた。

スタジオに生の人参が到着すると、河田は困惑しながらもひとかじり。すると、一瞬渋い表情を見せたが「うーん、美味い！」と笑顔で応えた。最後に「意外といけました。すごい久しぶりに久しぶりに食べました」と嬉しそうに語った。