SHINee・ミンホ、活動自粛のキーが降板した番組に登場…情熱たっぷりの山登りに密着 | RBB TODAY

ボーイズグループSHINeeのメンバー、ミンホが圧倒的な情熱を披露した。

去る12月19日、韓国で放送されたMBC『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』では、ミンホが海兵隊の先輩、後輩たちともに白頭大幹（ペグドゥデガン）の冬の山岳行軍をする姿が公開された。

頂上に近づくと、ミンホの情熱はピークを迎えた。ミンホは、疲れる様子もなく「走れ！」と音頭を取りながら、戦友たちとともに険しい山道を疾走し始めた。

これをスタジオで見守っていた音楽プロデューサーのCODE KUNSTは、「なぜ男4人集まると、あんなバカなことを必ずするのだろうか？」と話し、周りを爆笑させた。

（写真＝MBC）ミンホ

（写真＝MBC）

しかし、ミンホの“海兵隊精神”は止まらなかった。彼は「無敵海兵の掛け声を叫べ！」と勢いをつけ、4人の男の力強い掛け声が山頂に響き渡った。ミンホはインタビューを通じて、「最後に走ったのが最高の選択だった。満足感が2倍になった」とチャレンジャー精神溢れる姿を見せた。

頂上に立った彼らは、赤い海兵隊の服を揃えて着て、威風堂々としたポーズで記念写真を残した。しかし、感動もつかの間、写真撮影が終わるやいなや、ミンホは「さあ、これから気合で降りよう！」と休む暇のない下山を指示した。

最後まで乱れることのないミンホの徹底した気合いに戦友たちは驚きながらも、リーダーについて再度足を動かし、強い“戦友愛”を示した。

（記事提供＝OSEN）

◇ミンホ プロフィール

1991年12月9日生まれ。本名チェ・ミンホ。2008年にSHINeeのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインラッパーとボーカルを担当しており、俳優としても活躍。『メディカルトップチーム』『花郎＜ファラン＞』『ユミの細胞たち』といったドラマに出演し、アーティストにとどまらない人気を博している。実父はプロサッカーKリーグ2の忠北清州FCを率いるチェ・ユンギョム監督。ミンホ自身も芸能界屈指の万能スポーツマンとして知られ、K-POPアイドルが各種スポーツで競う類のバラエティ番組では毎回圧倒的な存在感を放っている。

