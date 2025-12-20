やす子、初の書籍を発売決定！「ゆるく生きる」ための考え方を紹介 | RBB TODAY

元陸上自衛官のお笑い芸人やす子の初となる書籍『靴下はいつもあべこべ はい～』（主婦と生活社）が2026年1月30日に発売される。

同書では、バイト時代はクビになってばかりでコンプレックスだらけだったというやす子が、それでも毎日前へ進み続けられる日常生活における「ゆるマインド」のメソッドを紹介。「食器は紙コップと紙皿でいい」「寿司とダンスがリセットボタン」「いつも心にマダム」など、やす子ならではの生き方を貫くコツが詰まっている。さらに月刊誌「JUNON」で連載中のエッセイ漫画も収録。やす子の日常や旅行記などを楽しめる内容となっている。

やす子は「どんな気分のときでも読めます～! 何も考えずに読めます～! ゆるりと読めます～! たくさん買ってほしいです!」とコメントを寄せた。

書籍の発売を記念したイベントも全国4都市で開催される。1月31日に兵庫のHMV三宮オーパ、2月1日に福岡のHMV&BOOKS HAKATA、2月7日に東京のHMV&BOOKS SHIBUYA、2月8日に宮城のHMV仙台 E BeanSで「やす子とはい～タッチ会」「やす子お面お渡し会」「やす子と3、2、1、はい～2ショット撮影会」などを予定している。イベントの詳細は「JUNON TV」で12月24日20時より販売開始予定だ。

やす子は1998年9月2日、山口県生まれ。元陸上自衛官で、2017年より陸上自衛隊に勤務し、現在も予備自衛官として従事している。2019年に芸人としてデビュー。2021年「おもしろ荘2021新年SP」(日本テレビ系)で注目を浴び、その後テレビをはじめ多方面で活躍。現在「ヒルナンデス!」(日本テレビ系)などに出演している。