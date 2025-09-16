 NMB48・川上千尋、1st写真集『永遠未遂』が発売決定！水着姿からランジェリーショットまで収録 | RBB TODAY
NMB48・川上千尋、1st写真集『永遠未遂』が発売決定！水着姿からランジェリーショットまで収録

『川上千尋 ファースト写真集 永遠未遂』(徳間書店)/ 撮影:岡本武志
　10月29日、NMB48の川上千尋1st写真集『永遠未遂』（徳間書店）が発売される。同作は2025年末でグループ卒業を控える川上にとって、13年間の活動を総括する一冊となる。

　川上は2012年12月に4期生としてNMB48に加入。これまでシングル表題曲メンバーを13回務め、2022年3月に実施された投票企画「NAMBATTLE２～愛～」で第1位に輝き、27枚目シングル『好きだ虫』でセンターを担当するなど、グループを代表する存在へと成長した。8年間の競技経験を持つフィギュアスケートで培った身体能力や豊かな表現力で、NMB48のステージを牽引。さらに熱烈な阪神タイガースファンとしても知られ、「TORACO」応援隊長を務めるなど活動の幅を広げてきた。

　同作は、NMB48の活動やプロ野球春季キャンプ応援で訪れた思い出の地・沖縄で撮影が行われた。“大人っぽく、セクシーな”自分を見てもらいたいという本人の希望のもとに衣装案から企画に参加。

　華やかなドレスを身にまとった姿や、モードっぽい衣装でのキリリとした姿。プールやビーチでの水着カット。ホテルの一室で収めたランジェリーカットなど、さまざまシーンで切り取った“ちっひー”の魅力がもりだくさん。ショッピング中のリラックスした表情から、本人も“結構攻めている”と語る大胆なドレスのカットまで、見どころ満載の一冊となっている。

　楽天ブックスとセブンネットショッピングでは、限定生写真付きの予約受付がスタート。予約ページは9月16日0:00に公開される。

　川上は「アイドル人生で最後の叶えたい夢だった写真集を発売できることが本当に幸せです。ファンの皆さんが『写真集を見たい！』と声をあげてくださっているのを知っていたので、また一緒に夢が叶えられたようなうれしい気持ちでいます。私の13年間をぎゅっと凝縮している、そして今の私を堪能できる写真集をぜひ手に取ってご覧ください！」とコメントしている。


《アルファ村上》

