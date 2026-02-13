13歳年上俳優との破局から数年…別の相手と結婚へ　『恋愛の味』出演キム・ユジ、5月挙式を電撃発表 | RBB TODAY

女優キム・ユジが、突然の結婚発表でファンを驚かせた。

5月に“花嫁”となることを自ら明かし、幸せいっぱいの近況を伝えている。

【写真】知らなかった！“電撃結婚”する韓国スターが増加中

2月13日、キム・ユジは自身のSNSを通じて、プロポーズ現場の写真とともに結婚を知らせる文章を投稿した。

彼女は「5月の花嫁になる。はい…私、結婚します」とし、「1週間ずっと一緒にいても、常に楽しくて心が休まる人です。変わらず私のそばを守ってくれて、何事でも真っ先に私の味方になってくれる、温かくて優しい人」と婚約者を紹介した。

続けて「2人で笑い、耐え、愛しながら、世界で一番の親友になった人と、一生を共にすることにしました」とし、「よく似ているといわれるが、似ている夫婦はうまくいくという。その言葉どおり、幸せに生きていきます」と付け加えた。

公開されたウエディング写真には、純白のウエディングドレスを着たキム・ユジと、端正なタキシード姿の婚約者の姿が収められている。がっしりとした体格の婚約者の姿が目を引く。

（写真＝キム・ユジInstagram）

なお、キム・ユジは2019年に放送されたバラエティ番組『恋愛の味』（原題）に出演し、顔を知られるようになった。当時、俳優チョン・ジュンと13歳の年の差を乗り越えて実際の恋人関係に発展し、話題を集めた。

その後、2人は2022年末から2023年初めにかけて自然に別れたと伝えられている。キム・ユジは「良い先輩・後輩の関係として過ごしている」とし、互いの今後を応援していると明らかにしていた。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】14歳年下の日本人女性と結婚した韓国俳優、「キス5秒前写真」を公開

■【写真】ファンを失望させた“13歳差”の2人も…「K-POPアイドル夫婦」の妊娠・出産

■熱愛報道なしで電撃結婚…10歳差の元K-POPアイドルと俳優、バリでの“極秘ウェディング”姿が話題