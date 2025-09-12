道産牛リブロースステーキなど厳選料理が満載！ホテル「メルキュール札幌」がさっぽろオータムフェストに出店 | RBB TODAY

メルキュール札幌が9月12日から23日間にわたり札幌大通公園で開催される「さっぽろオータムフェスト」に出店する。

同イベントは大通公園約1キロメートルに約300店舗が出店し、昨年は250万人を超える来場者が訪れた北海道内最大規模の食の祭典だ。メルキュール札幌の出店は昨年に続き2回目となる。

メニューには「北海道産牛リブロースステーキ ポルト酒ソース」（3500円）や「北海道産ホタテ貝のポワレ トリュフと胡桃のノワゼット アスパラのロティ添え」（1200円）、「北海道産インカのめざめのポテトフライ 2種のソース」（800円）など、北海道産食材を活かした料理が提供される。

北海道産ホタテ貝のポワレ トリュフと胡桃のノワゼット アスパラのロティ添え（1,200円）

北海道産インカのめざめのポテトフライ ２種のソース（800円）

スイーツでは「北海道産サツマイモとドライフルーツクリームチーズのブルスケッタ風（1,000円）」や「ラム酒に漬けた北海道産小麦のドライフルーツパウンドケーキ 生チョコレートと栗のグラッセ添え（1,300円）」など道産食材をふんだんに使用した豪華メニューを提供する。

北海道産サツマイモとドライフルーツクリームチーズのブルスケッタ風（1,000円）

ラム酒に漬けた北海道産小麦のドライフルーツパウンドケーキ 生チョコレートと栗のグラッセ添え（1,300円）

ドリンクメニューでは、「ポール・メッサー ブリュット」（1000円）や「北海道ケルナー」（1000円）などのワインのほか、「季節のカクテル 栗のアレキサンダー」（1500円）、「オータムフィズ」（1000円）などの季節限定カクテルも提供する。出店場所は大通公園11丁目会場「PRECIOUS TABLE」で、開催時間は10時から20時30分（ラストオーダー20時）となっている。