【2025振り返り】一気に4人が除隊したBTS、残すはSUGAのみ…JINの入隊から丸2年6カ月、“7人7様”で歩んだ兵役の日々 | RBB TODAY

さまざまな出来事があった2025年も残り数日。日本のみならず、お隣・韓国でも芸能界を中心に明るい話題から衝撃的な出来事まで、多種多様なニュースが駆け巡った。

スポーツソウル日本版編集部では、2025年の韓国芸能界を象徴する出来事を振り返るニュースを選出。スターの活躍や心温まる話題はもちろん、社会的な波紋を広げた事件・騒動まで、この1年を象徴するニュースを改めて整理してみた。

「ARMY（BTSファン）」を守るために、「ARMY（軍隊）」となった――。BTSのメンバーたちが兵役を終え、ファンのもとへ帰ってきた。

最年長のJINは、2022年12月13日にグループで最初に現役入隊し、京畿道・漣川（ヨンチョン）郡にある第5歩兵師団新兵教育大隊で助教として勤務した。その後、グループのデビュー記念日の前日である2023年6月12日に除隊し、ファンと共にデビュー11周年を迎えた。

（写真提供＝OSEN）JIN

2番手はJ-HOPEだった。J-HOPEは2023年4月18日に入隊し、江原道・原州（ウォンジュ）の陸軍第36歩兵師団新兵教育隊で助教として勤務した。彼は2024年10月17日に満期除隊し、ファンのもとへ帰ってきた。その後、MBCの番組『私は一人で暮らす』（原題）で初の単独バラエティに挑戦している。

（写真提供＝OSEN）J-HOPE

残りのメンバーたちも順に帰ってきている。

リーダーRMとVは、2023年12月に陸軍の現役兵として入隊。RMは第15師団軍楽隊に、Vは第2軍団の憲兵特別任務隊に所属していた。2人は6月10日午前、それぞれの所属部隊で除隊報告を済ませたのち、江原道・春川（チュンチョン）にある新北邑体育公園サッカー場で共に敬礼を行い、除隊のあいさつを交わした。

（写真提供＝OSEN）6月10日、除隊したRM（左）とV

翌6月11日には、JIMINとJUNG KOOKも除隊した。2人はRMやVと同じく、2023年12月に陸軍の現役兵として一緒に入隊していた。JIMINとJUNG KOOKは第5師団砲兵旅団で、それぞれ砲手と調理兵として勤務した。彼らは6月11日午前、京畿道・漣川郡の漣川公設運動場で開かれた記念行事でファンに敬礼し、除隊を報告した。

（写真提供＝OSEN）6月11日、除隊したJUNG KOOK（左）とJIMIN

そして、最後に残るのはSUGAだ。SUGAは2023年9月から社会服務要員として代替服務を始め、グループ内では3番目の入隊者となった。社会服務要員とは、韓国の兵役制度において、身体的・精神的な理由などで軍勤務が困難と判断された者が、福祉施設や公共機関などで非軍事的な任務に従事する制度のことだ。

その後、先服務・後入所制度に基づき、2023年3月に訓練所に入所して基礎軍事訓練を受けた。SUGAは6月21日に召集解除を控えている。

（写真提供＝OSEN）SUGA

JINを皮切りに順に兵役を終えるBTSは、今年、メンバー全員が揃った“完全体”としての活動を展開する予定だ。

特にBTSはこれまで、国連での演説や米ビルボード1位、アメリカン・ミュージック・アワード大賞など「韓国初」の記録を次々と打ち立ててきただけに、今後新たに見せる“国威発揚”にも期待が集まっている。

