ドトール、旬の紅芋を使った「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」など秋メニューが登場！25日より販売開始 | RBB TODAY

 ドトール、旬の紅芋を使った「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」など秋メニューが登場！25日より販売開始
ドトール、旬の紅芋を使った「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」など秋メニューが登場！25日より販売開始

沖縄県産紅芋のシューモンブラン　520円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925
  • 沖縄県産紅芋のシューモンブラン　520円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925
  • ドトールコーヒーショップ　秋の新メニュー©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925
  • 焼き芋豆乳オレ（ホット・アイス）　Sサイズ590円（税込）～©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925
  • 和梨と葡萄のグリーンティー　Sサイズ 490円（税込）～©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925
  • カマンベールinミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン　650円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925
  • チーズソースフライドオニオンドック　390円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925
  • ホットサンド　大豆のミート ～チーズ＆トマト～　590円©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925（税込）
  • カルツォーネ　ナスとチーズのボロネーゼ　480円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925

　ドトールコーヒーショップで9月25日から秋の新メニューが発売される。

ドトールコーヒーショップ　秋の新メニュー©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925

　今回登場するのは、鹿児島県産さつまいもの焼き芋ペーストを使用した「焼き芋豆乳オレ」（Sサイズ590円）。ホイップにも焼き芋ソースを混ぜ、ひと口目から芋の風味をたっぷり感じられる秋限定のドリンクだ。芋のやさしい甘さにカラメルソースの苦味を合わせ、後味はすっきりと飲みやすく仕上げた。クラッシュした芋けんぴや黒ごまもトッピングし、食感も楽しめる。

焼き芋豆乳オレ（ホット・アイス）　Sサイズ590円（税込）～©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925

　秋の果物を使った「和梨と葡萄のグリーンティー」（Sサイズ490円）も同時発売。和梨の優しい味わいに、葡萄とオレンジスライスを合わせたさっぱりとした味わいのグリーンティーとなっている。

和梨と葡萄のグリーンティー　Sサイズ 490円（税込）～©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925

　スイーツでは、沖縄県産紅芋のモンブランクリームを使った「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」（520円）が新登場。シュー生地にクッキー生地を重ねて焼き上げ、食感のアクセントを加えた。

　新登場のサンドイッチ類では、「カマンベールinミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン」（650円）、「チーズソースフライドオニオンドック」（390円）、「ホットサンド 大豆のミート ～チーズ&トマト～」（590円）を用意。再登場の「カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ」（480円）も同日発売する。

カマンベールinミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン　650円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925
カルツォーネ　ナスとチーズのボロネーゼ　480円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925

　さらに、秋の飲食メニュー発売に先駆けて、9月18日からは定番コーヒー豆「マイルドブレンド」（1,090円）を秋パッケージで数量限定販売する。

マイルドブレンド　コーヒー豆（200ｇ） 1,090円（税込）©Doutor Coffee Co., Ltd. 250925

《村上弥生》

