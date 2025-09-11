広川ひかる、エジプトにある“上島竜兵さん直筆メッセージ”は「偽物」と否定 | RBB TODAY

2022年5月11日に亡くなった「ダチョウ倶楽部」上島竜兵さんの妻でものまねタレントの広川ひかるが9日、アメーバオフィシャルブログを更新。友人たちと訪れたエジプトレストランで思い出した「竜ちゃんの直筆のメッセージ」について言及した。

広川ひかる／上島光オフィシャルブログ（写真は広川ひかる／上島光の公式ブログから）

2022年夏に乳がんが発覚し手術を受けてことや、定期的に検診を受けていることなどをブログにつづっている広川。この日、「術後3年とエジプト」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「こんにちは！ヤー 台風が去った後、季節が変わった感がありますがまだまだ残暑が厳しいですね」と切り出し、「先週末、松田聖子さんLIVEを楽しんだ私と友人たち ひとりはLIVE後帰路へ 宿泊組の3人でエジプト料理を食べに行って来ました」と報告。

「ついでに私の乳がん術後丸3年だったので それも一緒にカンパーイ みんなのお陰で元気にしていられます」とグラスを掲げる写真を添えた。続けて、数種類のペーストをチップスや肉につけて味わう料理や、エジプト式の七輪に乗せられたビーフ料理の写真とともに「エジプト料理もさっぱりしていて口に合いました」と感想をつづり、店内では日本人演奏者によるエジプト楽器の演奏やベリーダンスショーも行われ、異国情緒を楽しんだという。

また、広川はSNSで話題になった「エジプトのとある観光地の思い出ノートに竜ちゃんの直筆のメッセージ」にも触れ、「夢を壊すようで悪いのですが それ、偽物です」と断言。「名前の字が間違えてるし筆跡も違うし それに・・・竜ちゃんはエジプトには行ったことがありませんからね」と説明した。最後は「私も今、インスタの偽アカウントに困っていますが、偽物には注意ですね」とファンへ呼びかけ、ブログを締めくくった。

