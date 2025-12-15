 のん、“キラキラ”輝き放つシルバー衣装！クリスマスライブオフショが話題に「ミラーボールのん」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

のん、“キラキラ”輝き放つシルバー衣装！クリスマスライブオフショが話題に「ミラーボールのん」

エンタメ ブログ
注目記事
のん（写真はのんの公式ブログから）
  • のん（写真はのんの公式ブログから）
  • のん（写真はのんの公式ブログから）
  • のん（写真はのんの公式ブログから）
  • のん（写真はのんの公式ブログから）
  • のん（写真はのんの公式ブログから）
  • のん（写真はのんの公式ブログから）

　俳優・アーティストののんがアメーバオフィシャルブログを更新。ファンクラブ「NON KNOCK」限定クリスマスライブのオフショットを公開した。

のん（写真はのんの公式ブログから）
のん（写真はのんの公式ブログから）

Renarrate
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
のんカレンダー2026 “non now” 卓上カレンダー ([カレンダー])
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　この日、のんは「駆けつけて」と題してブログを更新すると「のんFC『NON KNOCK』限定のクリスマスライブ。今年もありがとう！」とファンへ感謝の言葉を伝えた。

のん（写真はのんの公式ブログから）

　「#毎日がクリスマス」というハッシュタグが添えられた同投稿では、全身に“きらめき”をまとったシルバー系のセットアップに、存在感ある厚底ブーツを合わせたステージ衣装姿を披露。しゃがみ込んでカメラを見据えるカットや、腕をクロスさせたクールな立ち姿など、凛としたムードが印象的だ。

のん（写真はのんの公式ブログから）
のん（写真はのんの公式ブログから）

　この投稿にファンから「美しい」「光る衣装似合う」「いつもかっこいい！」「ギンギラギンをさりげなく着こなすのんさん、さすが」「色気が半端ない」「ミラーボールのん」「可愛くてカッコよくて最高」など、称賛の声が相次いでいる。


のん、ふわもこストールのカレンダーオフショに反響！「疲れが吹っ飛びました感謝」 | RBB TODAY
画像
　俳優・アーティストののんが4日、アメーバオフィシャルブログを更新。ふわもこストールを合わせたコートスタイルの“2025カレンダーオフショット”を公開し、ファンの心を温めた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/05/240531.html続きを読む »

のん、“ふさふさ”パンツの斬新コーデにファン悶絶 | RBB TODAY
画像
のんが大胆コーデや多彩なオフショットを公開し、ファッションやギャップに反響が寄せられている
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/08/240618.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ブログ

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top