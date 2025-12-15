のん、“キラキラ”輝き放つシルバー衣装！クリスマスライブオフショが話題に「ミラーボールのん」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんがアメーバオフィシャルブログを更新。ファンクラブ「NON KNOCK」限定クリスマスライブのオフショットを公開した。

のん（写真はのんの公式ブログから）

のん（写真はのんの公式ブログから）

この日、のんは「駆けつけて」と題してブログを更新すると「のんFC『NON KNOCK』限定のクリスマスライブ。今年もありがとう！」とファンへ感謝の言葉を伝えた。

のん（写真はのんの公式ブログから）

「#毎日がクリスマス」というハッシュタグが添えられた同投稿では、全身に“きらめき”をまとったシルバー系のセットアップに、存在感ある厚底ブーツを合わせたステージ衣装姿を披露。しゃがみ込んでカメラを見据えるカットや、腕をクロスさせたクールな立ち姿など、凛としたムードが印象的だ。

のん（写真はのんの公式ブログから）

のん（写真はのんの公式ブログから）

この投稿にファンから「美しい」「光る衣装似合う」「いつもかっこいい！」「ギンギラギンをさりげなく着こなすのんさん、さすが」「色気が半端ない」「ミラーボールのん」「可愛くてカッコよくて最高」など、称賛の声が相次いでいる。