理想のタイプに“日本の歌姫”の名前を挙げ…韓国タレント、「一緒にいたいです」と公開告白!? | RBB TODAY

タレントのタク・ジェフンが、日本の歌姫に公開告白した。

12月16日に韓国で放送されたSBSのバラエティ番組『靴を脱いでドルシングフォーマン』（原題）には、格闘家・秋山成勲（あきやま・よしひろ／チュ・ソンフン）の妻でモデルのSHIHO（矢野志保）、モデルのイ・ヘジョン、パク・ジェニーがゲスト出演した。

番組内でSHIHOは、レギュラーメンバーに対し「理想のタイプをはっきり挙げてほしい」と求め、タク・ジェフンは安室奈美恵さんの名前を挙げた。

これに対しSHIHOは「安室奈美恵さんは結婚していない。可能性がある」と語り、ビデオレターを勧めた。

タク・ジェフンは「誰が見るんだ」と不満を漏らしたものの、SHIHOが「日本では韓国の番組をたくさん見ている」と後押しすると、「はじめまして。一緒にいたいです」と、いきなり告白し、スタジオの笑いを誘った。

（画像＝SBS）2、5枚目タク・ジェフン

さらにSHIHOは「（安室奈美恵さんは）離婚してからかなり時間が経っているし、子どももすでに独立している」と話を盛り上げると、離婚経験のあるタク・ジェフンは「僕たちは友だちだ」と、うれしそうな反応を見せた。SHIHOも「可能性は高い」と、期待に満ちた表情を浮かべた。

期待に胸を膨らませたタク・ジェフンは、「安室奈美恵さんと面識があるのか」と尋ねたが、SHIHOは「知らない」と答え、気まずい空気に。それでもSHIHOは諦めず、「ものすごくお金持ちなんじゃない？」と希望的観測を口にし、再び笑いを誘った。

なおタク・ジェフンは1995年にグループCountry Kko Kkoの1stフルアルバム『私が選んだ道』でデビュー。映画、ドラマ、バラエティなど多方面で活躍している。

（記事提供＝OSEN）

