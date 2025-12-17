BTSメンバーやチェ・ジウとも親交…暴力団関与疑惑の“人脈王”タレント、芸能人に詐欺師紹介の過去 | RBB TODAY

BTSのJIMIN、チェ・ジウ、G-DRAGONなど、韓国芸能界で幅広い人脈を持つことで知られているコメディアンのチョ・セホを巡るさまざまな疑惑がネット上で拡散されているなか、過去に番組で言及されたタレントのキム・ナヨンの合コンに関するエピソードが再び注目を浴びている。

チョ・セホがキム・ナヨンに紹介した一般男性がのちに詐欺の疑いで拘束されたという内容だ。

このエピソードは2015年、キム・ナヨンが独身であったときに出演したKBS 2TVのクイズバラエティ番組『1 vs. 100』を通じて公開された。

当時MCは、「チョ・セホはキム・ナヨンが好きだったが、気持ちを整理して合コンの仲介をしてあげたという話がある」と言及し、キム・ナヨンはこれを認め、当時の状況を率直に打ち明けた。

（写真提供＝OSEN）チョ・セホ

キム・ナヨンは、「チョ・セホが証券業界で働いているという方を紹介してくれた」と回想した。続けて、「ソウル市内を見下ろせるホテルラウンジでチョ・セホ、（コメディアンの）ナム・チャンヒ、私の友人たちまで一緒に会ったが、第一印象は悪くなかった」と付け加えた。

しかし、関係は長続きしなかった。キム・ナヨンは、「その方が毎朝メッセージを送ってきて連絡を続けたが、会ってから3週間ほど経ったとき、朝のニュースにその人が登場した」として、「詐欺の疑いで拘束されたという報道を見て、とても驚いてチョ・セホにすぐに電話した」と話した。

彼は、「チョ・セホもその事実を全く知らなかったようだった」として、「後から考えてみたら、合コンではなく投資を念頭に置いて接近してきたような気がした」と付け加えた。

このエピソードは先立って2014年、MBCのバラエティ番組『世界を変えるクイズ』（原題）でも1度言及された。

（写真＝MBC）キム・ナヨン

当時、キム・ナヨンは「チョ・セホが親のような友人だと紹介してくれた方だったが、詐欺の疑いで拘束された」と話し、怒りを表した。

チョ・セホも番組でこの人物との関係を説明した。彼は、「つらかった時期、その人が自分の経験を話してくれて、大きく勇気づけられた」として、「だが、ふたを開けたらその言葉もやはり嘘だった」と打ち明けた。続けて、「拘束されたのは事実」と頭を下げた。さらに、番組でチョ・セホがひざまずいてキム・ナヨンに直接謝罪した。

このことで、チョ・セホは大先輩の歌手ヤン・ヒウンに「理由もなくよくしてくれる人はいない。これからもっと人に気をつけろ」と忠告された。

なお最近、チョ・セホを巡るさまざまな推測が広がり、過去の発言も再び注目を集めている。しかし、このエピソードはチョ・セホも被害者であり、詐欺の疑いとは直接的な関連はないという点が明確にされた。

