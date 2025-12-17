川合俊一、文春記者の取材手法に苦言「自宅に来ました」「チャイムを何度も鳴らされる」 | RBB TODAY

17日、日本バレーボール協会会長の川合俊一が自身の公式インスタグラムを更新。総合週刊誌『週刊文春』（文藝春秋）の記者が先週自宅を訪れたことを受け、同誌記者の取材手法について苦言を呈した。

17日、週刊文春は「文春電子版」で「川合俊一バレーボール協会会長の「440万円」銭ゲバ講演を告発する！」と題した記事を公開。川合をめぐる金銭トラブルについて報じている。

記事が公開される数時間前、川合はInstagramの投稿で「先週、文春の記者が自宅に来ました」と報告。取材内容が仕事に関する事案であったため、「私生活の場である自宅で対応する事ではない」と判断し、その場は引き取ってもらったという。その後、川合は「翌日こちらから文春に出向き取材対応致しました」「数多くの質問にお答えしました」と、自ら出版社へ足を運び取材対応したことを明かした。

しかし、持ち込まれた情報の中には「悪意に満ちたものが多数ありました」と指摘。さらに川合は以前、別の件で自宅を張り込まれて取材を受けた際、「自宅は唯一のプライベートな空間であること、家族も困惑する為今後はやめて下さい」と伝えていたという。それにもかかわらず今回は「チャイムを何度も鳴らされる状況が起こりました」と、警告を無視する形で接触があったことを告白した。

これに対し川合は「ストレスを感じておりますし、実害も出ております」と吐露。「改めて控えて頂きたいと思っております」と訴えた。また、『週刊文春』（雑誌版）が18日に発売されることを受け「内容を確認し、事実と違う事がありましたら、事実関係の説明をさせて頂きます」と結んでいる。

この投稿には、「精神的ストレスが1番身体にくるので、川合さんも、奥様も、どうかお身体ご自愛ください。お二人が笑顔でいられます様に」「本当にイヤな世の中になりました」「そこまでやられたらキツいですよね」などの声が寄せられている。