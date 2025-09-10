 なにわ男子・大西流星、“推し活”トークで新幹線愛を熱弁！「お姫様抱っこされている感覚になる」 | RBB TODAY
なにわ男子・大西流星、“推し活”トークで新幹線愛を熱弁！「お姫様抱っこされている感覚になる」

なにわ男子・大西流星『ホンマでっか！？TV』（C）フジテレビ
　10日、『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）では「『推し活』の健康&美容効果SP」が放送される。ゲストは大沢あかね、大西流星（なにわ男子）、牧野真莉愛（モーニング娘。'25）が出演する。

　番組では推し活の意外な健康・美容効果を評論家軍団が徹底解明する。評論家によると推し活により日頃の満足度や幸福度が高まることや、ライブや聖地巡礼で歩く回数が増えることで健康効果が期待されるという。特にライブでの独特なダンスや掛け声で応援する「オタ芸」は水泳に匹敵するほどの運動効果があるという。また推し活によって肌が若々しく見えたり、推し活時間が長いほど日常の疲労感が軽減するという説もある。

　さらにゲストの推しトークも展開される。牧野は新庄剛志監督を中心に野球、大沢は韓国のアイドルやアーティスト、大西は新幹線をそれぞれ推している。大西は新幹線に乗っている瞬間が大好きで「お姫様抱っこされている感覚になる」と語り、特にE-7系を「その子は一生推すと思います！」と愛を語る。

　評論家によると「人推し」と「モノ推し」には大きな違いがあるという。番組では推し活の意外な健康&美容効果とともに、ゲストたちの推し活の実態も明らかになる。


