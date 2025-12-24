あのちゃん、消し去りたいクリスマスの思い出を告白…...友人に自作ケーキを目の前で捨てられる | RBB TODAY

23日、タレントの「あのちゃん」ことあのが『踊る！さんま御殿!! 』（日本テレビ系）に出演。クリスマスの悲しい思い出を明かした。

この日、番組では「Xmasぼっち有名人＆さんまさんに会いたい人」と題してトークを展開。あのは“消し去りたいクリスマスの思い出”として、仲良くしていた友人と2人でクリスマスパーティーを開催した際のエピソードを語った。クリスマスが大好きだというあのは、個人的にクリスマスケーキを作りたいという思いから、その友人が好きな抹茶味のロールケーキを自作したという。

しかし、いざ渡した時の状況について、あのは「当日（ケーキを）あげて、『あぁ、ありがとう』と言って写真まで撮るじゃないですか？そしたらゴミ箱持ってきて、捨てられたんですよ」と告白。相手は写真を撮って「やった！」と喜んでいたにも関わらず、ゴミ箱を持ってきて、その場でケーキを捨ててしまったという。

あのは「『え？』ってなって。僕、何にも触れられなくて」と当時の困惑を振り返りつつ、その理由について「たぶん（相手が）潔癖症で」と推測した。結局、その場では「真相を突き詰められなかった」とし、「それ以来会ってなくて」と、その友人とは縁が切れてしまったことを説明。それでも最後には「過去がそうなんで、今クリスマスがなんでも楽しいと思えちゃうかもしれない」と説明した。