 あのちゃん、消し去りたいクリスマスの思い出を告白…...友人に自作ケーキを目の前で捨てられる | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

あのちゃん、消し去りたいクリスマスの思い出を告白…...友人に自作ケーキを目の前で捨てられる

エンタメ ブログ
注目記事
あのちゃん【撮影：浜瀬将樹】
  • あのちゃん【撮影：浜瀬将樹】

　23日、タレントの「あのちゃん」ことあのが『踊る！さんま御殿!! 』（日本テレビ系）に出演。クリスマスの悲しい思い出を明かした。


【Amazon.co.jp 限定】哲学なんていらない哲学（特典：特製オフショットポラロイド風カード1枚入り）
￥2,420
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
【デジタル限定】あの写真集「ANOther【カンボジア編】」 週プレ PHOTO BOOK
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　この日、番組では「Xmasぼっち有名人＆さんまさんに会いたい人」と題してトークを展開。あのは“消し去りたいクリスマスの思い出”として、仲良くしていた友人と2人でクリスマスパーティーを開催した際のエピソードを語った。クリスマスが大好きだというあのは、個人的にクリスマスケーキを作りたいという思いから、その友人が好きな抹茶味のロールケーキを自作したという。

　しかし、いざ渡した時の状況について、あのは「当日（ケーキを）あげて、『あぁ、ありがとう』と言って写真まで撮るじゃないですか？そしたらゴミ箱持ってきて、捨てられたんですよ」と告白。相手は写真を撮って「やった！」と喜んでいたにも関わらず、ゴミ箱を持ってきて、その場でケーキを捨ててしまったという。

　あのは「『え？』ってなって。僕、何にも触れられなくて」と当時の困惑を振り返りつつ、その理由について「たぶん（相手が）潔癖症で」と推測した。結局、その場では「真相を突き詰められなかった」とし、「それ以来会ってなくて」と、その友人とは縁が切れてしまったことを説明。それでも最後には「過去がそうなんで、今クリスマスがなんでも楽しいと思えちゃうかもしれない」と説明した。


あのちゃん、話題の“ダサ”パーカー完璧着こなし！「洋服ダサいとか気にすな」「好きな服を着なさい」 | RBB TODAY
画像
タレントのあのちゃんが14日、自身のX（旧Twitter）を更新。“とあるパーカー”を着こなした姿が、ネット上で注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/14/229788.html続きを読む »

あのちゃん、ミニスカ×革ジャンの秋コーデが好評「センス良すぎ」「めっっっっちゃかわいい」 | RBB TODAY
画像
歌手でタレントのあのが18日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ×革ジャンの秋コーデを披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/10/18/223850.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_156QW7JZ続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top