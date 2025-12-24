日本の年末音楽番組にも出演！“BTS・TXTの弟分”CORTIS、米ビルボード15週連続チャートイン達成 | RBB TODAY

「今年最高の新人」と称されるCORTIS（コルティス）が、年末を迎え、アメリカ・ビルボードから集中的な注目を集めている。

12月23日、音楽専門メディア・ビルボードが発表した最新チャート（12月27日付）によると、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』が「ワールド・アルバム」チャートで4位にランクインし、15週連続チャートインを達成した。

さらに、アメリカ国内のフィジカルアルバム販売数を集計する「トップ・カレント・アルバム・セールス」では35位にランクインし、安定したロングヒットを記録している。

CORTISは、ビルボードが選定した「2025年最高のK-POP楽曲25選：スタッフ・ピック（The 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks）」でも存在感を発揮した。デビューアルバムのイントロ曲『GO!』が2位にランクインし、同チャートに登場した男性アーティストの中で、今年最高順位を記録した。

ビルボードは同曲について、「一度聴いただけで頭から離れず、K-POPに新鮮な風を吹き込んだ」と評価し、「SNSで爆発的な人気を集め、ビルボードチャートでも大きな反響を呼んだ」と伝えている。

実際に『GO!』は、ビルボードのソングチャート「グローバル200」に2週連続（9月27日付、10月4日付）でランクイン。このチャートは、アメリカを含む世界200以上の国と地域におけるストリーミング数とデジタル販売数を基に集計されており、新人アーティストのランクインは極めて異例とされている。

『GO!』への関心は、ビルボードにとどまらない。イギリスのファッション＆カルチャー誌『Dazed』は、「2025年最高のK-POP楽曲30選」に同曲を選出し、「型にはまらず、メンバー自身が音楽の主導権をしっかりと握っている」と高く評価した。さらに、イギリス音楽誌『NME』やApple Music、Spotifyも『GO!』を「今年最高のK-POP」として取り上げている。

また、アメリカ誌『Teen Vogue』は、CORTISのデビューアルバムを「2025年最高の非英語アルバム15選（15 Best Non-English Albums of 2025）」のひとつに選出。「今後CORTISが見せていく音楽世界の可能性を示す作品であり、『注目している』という言葉では足りないほど強烈な印象を残す」と絶賛した。

さらに、メンバー5人全員が「Teen Vogue選定・2025年ベストドレッサー50人」に名を連ねるなど、ファッション分野にまで影響力を広げている。

なおCORTISは、年末の音楽番組で先輩アーティストの楽曲カバーなどを披露し、ファンに特別なステージを届ける予定だ。12月25日に『2025 SBS歌謡大祭典』、31日に『MBC歌謡大祭典』に出演するほか、日本の音楽番組にも登場。29日には日本テレビ系『発表！今年いちばん聴かれた曲 ～年間ミュージックアワード2025～』への出演を控えている。

（記事提供＝OSEN）

