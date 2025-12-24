勃起不全治療の形跡も…違法医療施術を疑われた韓国タレント、過去の診療記録公開で潔白を主張 | RBB TODAY

アナウンサー出身のタレント、チョン・ヒョンムが車内で点滴を受けたことと関連して、9年前の診療記録まで公開し、潔白を主張した。違法な医療行為をしていないと主張するために、嘲弄と私生活の公開まで甘受した。

所属事務所SM C＆Cは、「本事案は約9年前の医療行為で、当事者が病院を訪問して記録を発給してもらわなければならなかった」として、2016年の診療記録のコピーを公開した。このため、前回のコメントに続き、追加の公式コメントを発表したと説明した。

公開された資料によると、チョン・ヒョンムは2016年1月14日、20日、26日の3回、病院を訪問して診療を受けた。診療記録簿には、診療日時と患者氏名、病院名、傷病と症状の内容が記載されており、気管支炎、慢性喉頭炎、急性扁桃炎、胃炎などが書かれている。

所属事務所は、病院の収入統計のコピーも一緒に公開した。

チョン・ヒョンム側は、「上記の診療日による医療機関の公式収入金額と診療費の内訳を通じて、正式診療による費用処理だったという点が確認される」と明らかにした。

（写真提供＝OSEN）チョン・ヒョンム

医療廃棄物の処理に関しても、「2016年1月20日の輸液処置後に案内された通り、1月26日の病院再訪問時に保管していた医療廃棄物を返却した」と説明した。

この過程で、チョン・ヒョンムの処方内訳の一部も公開された。診療記録には、勃起不全の治療薬の処方が含まれていた。

先立って、彼はバラエティ番組『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』を通じて、薄毛の悩みを打ち明けた。一部の薄毛治療薬が副作用として性機能の低下につながる可能性があると知られている。

チョン・ヒョンムは自身の潔白を説明するために、極めて個人的な医療情報まですべて公開したものと見られる。

